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मध्य प्रदेश में गर्मी का और बढ़ेगा डोज, 12 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, 18 मई के थोड़ी राहत

अप्रैल का माह लगातार बादल, बारिश और और धूप-छांप में निकला है लेकिन अब आने वाले दिनों में बढ़ता तापमान लोगों को दिन ही नहीं रात में भी परेशान करेगा. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन कहती हैं, "प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल जरूर छाएंगे, लेकिन फिलहाल बारिश होने या गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आने वाले समय में तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है."

भोपाल: मौसम के लगातार उतार-चढ़ाव के बाद अब हीटवेव से बचाव की तैयारी कर लीजिए. मौसम विभाग ने 13 मई से प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ हीटवेव की चेतावनी जारी की है. 13 मई को प्रदेश में पश्चिम क्षेत्रों खासतौर से रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास सहित 12 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हीटवेव का यह दायरा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में लेगा.

इन शहरों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी

13 मई - मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन, उज्जैन, रतलाम धार, झाबुआ और अलीराजपुर में हीटवेव की चेतावनी जारी की है.

14 मई - 14 मई को हीटवेव का दायरा और बढ़ेगा. इंदौर के अलावा सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर और झाबुआ में हीटवेव की चेतावनी जारी की है.

15 मई - 15 मई को इंदौर के अलावा भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है.

16 मई - मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है.

18 मई के बाद मिल सकती है थोड़ी राहत

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल उत्तरी पाकिस्तान और इससे लगे क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वेस्टर्न डिस्टवेंस सक्रिय है. इसके अलावा एक चक्रवात उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों में बना हुआ है. 15 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टरवेंस बन रहा है. इसके आगे बढ़ने पर 18 मई के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के रतलाम में अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा बड़वानी, धार में 44 डिग्री, इंदौर में 43.2 और उज्जैन में 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.