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आम नहीं रहेगा खास, हर दो दिन में बदलते मौसम का होगा असर, गर्मी, आंधी और बारिश निकाल देगा दम

शहडोल में दो दिन से आंधी बारिश से आम की फसल होगी प्रभावित, समय से पहले झड़ रहे फूल, कम हो सकती है पैदावार

WEATHER EFFECT ON MANGO FARMING
हर दो दिन में बदलते मौसम का ऐसा होगा असर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:44 AM IST

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शहडोल : मध्य प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के बाद तेज आंधी व बूंदाबांदी से मौसम तेजी से बदला है. शहडोल में भी पिछले दो दिनों से मौसम इसी तरह बदल रहा है, जिसने आम की फसलों पर बड़ा संकट पैदा कर दिया है.

शहडोल में दो दिन से आंधी बारिश

शहडोल जिले के किसान भोलू गुप्ता बताते हैं, '' पिछले दो दिन से तेज गर्मी से राहत मिली हुई है, जिस तरह से सूर्य देव का पारा चढ़ा हुआ था, उससे हालत खराब थी लेकिन पिछले दो दिन से मौसम ऐसा बदला है, कि शाम को ठंडक महसूस हो रही है. आंधी और बारिश से मौसम ठंडा हो गया है पर कई फसलों पर इसका असर पड़ सकता है''

Weather effect on mango farming
गुरुवार को शहडोल में तूफानी आंधी न मचाई तबाही (Etv Bharat)

बदलते मौसम से आम को बड़ा नुकसान

मौसम के इस बदलते मिजाज से किस तरह का नुकसान हो सकता है? इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं, '' जो आंधी तूफान आया है इससे जो पेड़ वर्गीय फसल है जैसे आम, केला आदि तो इनके गिरने से तो निश्चित ही नुकसान होता है लेकिन अन्य कई वजहों से भी फल प्रभावित होते हैं. तूफान में आम की कमजोर डगालें व फूल टूटने से आने वाले आमों की संख्या कम हो जाती है, इससे सबसे ज्यागदा नुकसान होता है.

MP WEATHER EFFECTS ON CROPS
मध्य प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से बदला है मौसम का मिजाज, आम के लिए खतरा (Etv Bharat)

सब्जी व अन्य फसलों का क्या होगा?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं, '' इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें या गर्मी की फसल मूंग-उड़द की बात करें तो जब तक ओले नहीं गिरेंगे तब तक ज्यादा नुकसान नहीं है. बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है तो इसका फायदा ही इन फसलों को मिलेगा. बस जिस तरह से तेज आंधी चल रही है उसका असर आम की फसल पर जरुर पड़ सकता है क्योंकि आम की फसल वक्त से पहले ही झड़ रही है.''

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गुरुवार को तूफानी आंधी न मचाई तबाही

गुरुवार को तेज आंधी ने शहडोल में कई स्थानों पर जमकर नुकसान किया, कहीं शादी का टैंट उड़ा दिया, तो कहीं बिजली के खंबे और पेड़. बिजली की तारों पर पेड़ गिरने से कई इलाकों में ब्लैक आउट हो गया और बिजली कर्मचारी बिजली दुरुस्त करने में लगे रहे. इसके अलावा कई गांव में कई घंटे तक ब्लैकआउट रहा, शुक्रवार को पूरे दिन लाइट अप एंड डाउन चलती रही, क्योंकि लगातार मेंटेनेंस का कार्य चलता रहा.

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