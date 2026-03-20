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शहडोल में बदल रहा मौसम का मिजाज, ओले गिरे तो खत्म हो जाएगी गेहूं, महुआ, आम की फसल

शहडोल जिले में भी मौसम ने करवट बदल ली है. ग्रामीण अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि "पिछले 2 दिन से ही आसमान में बादल आ रहे थे और शुक्रवार को सुबह से तेज हवा चल रही है. आसमान में बादल आते जाते रहे, हल्की धूप रही और हल्के बादल रहे. शाम होते ही एक बार फिर से तेज हवाएं चली और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है. बादलों ने अपनी गर्जना भी जमकर की है अचानक बदले मौसम ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है."

शहडोल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से बदल रहा है. गर्मियों के शुरू होते ही बारिश और ओले का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि मध्य प्रदेश में मौसम के हालात फिर से बिगड़ेंगे और अब मार्च महीने में फिर से मौसम बिगड़ा हुआ है. मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर जहां ओला बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला है, तो वहीं शहडोल में भी अब हवा-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.

मध्य प्रदेश में तेजी से बदल रहा मौसम (ETV Bharat)

'ओले गिरे तो खत्म हो जाएगी महुआ की फसल'

ग्रामीण सोनेलाल बैगा और नंदलाल बैगा महुआ के पेड़ के नीचे महुआ के फूल इकठ्ठे करते हुए मिल गए. जब हमने उनसे इस बदले हुए मौसम के बारे में चर्चा की तो वो मायूस होकर बताते हैं कि, "अभी तो महुआ के फूल गिरने की शुरुआत हुई है और मौसम एक बार फिर से बदल गया है. अगर बारिश होगी तो इस बार महुआ का उत्पादन भी कम हो जाएग. अगर ओले गिरे तब तो फिर पूरी तरह से महुआ की फसल ही खत्म हो जाएगी."

ओले गिरे तो खत्म हो जाएगी गेहूं, महुआ, आम की फसल (ETV Bharat)

शहडोल आदिवासी बहुल इलाका है और यहां पर महुआ के पेड़ काफी तादाद में पाए जाते हैं, साल भर यहां के आदिवासी ग्रामीण इस सीजन का इंतजार करते हैं और महुआ के फूल को बटोर कर वो अच्छी आय भी हासिल करते हैं. लेकिन अगर बारिश होती है और ओले गिरते हैं तो इस फसल पर भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

'बारिश और ओले से होगा बहुत नुकसान'

कृषि वैज्ञानिक डॉ बी के प्रजापति बताते हैं कि "अभी तो जिस तरह का मौसम है, आंधी चल रही है, बादल छाए हुए हैं, हल्की-फुल्की शाम को ही बूंदाबांदी भी हुई है लेकिन अगर तेज बारिश नहीं होती है और ओले नहीं गिरते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ओले गिरते हैं और तेज बारिश हो जाती है तो नुकसान होने की संभावना बनेगी क्योंकि किसानों की गेहूं की फसल पककर पूरी तरह से खेतों में तैयार है."

गेहूं की फसल पककर तैयार (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, "इसके अलावा महुआ की फसल में भी ओला और बारिश होने पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा साथ ही सब्जियों की जो फसलें हैं उनको भी नुकसान होगा. अभी जिस तरह का मौसम है उसमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन प्रदेश के दूसरे जगह की तरह अगर बारिश होती है और ओला गिरते हैं तो फिर किसानों की मुसीबत बढ़ेगी. इसके अलावा आम के बौर का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा."