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मध्य प्रदेश में मौसम का यूटर्न, इन शहरों में गिरेगी बिजली, आंधी बारिश के बाद अप्रैल से लू अलर्ट

मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. तापमान बढ़ने के साथ अप्रैल में चल सकती है हीटवेव.

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मध्य प्रदेश में मौसम का यू-टर्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 3:35 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान कुछ जिलों में हुई बारिश के बाद एक बार फिर मौसम बदलने के साथ तापमान बढ़ने लगा है. बीते 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला. दरअसल अगले 24 से 48 घंटो में मौसम एक बार फिर से यू-टर्न लेने वाला है. एक ओर जहां मार्च के आखिरी हफ्ते में गर्मी तेजी से अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान

मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है. नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद रतलाम में पारा 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं मालवा-निमाड़ के खंडवा और खरगोन में भी तापमान 38 डिग्री के पार बना हुआ है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है.

मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बदलेगा मौसम (ETV Bharat)

सीधी में 92 प्रतिशत आद्रता

पूर्वी मध्य प्रदेश में भी लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं. बुधवार को मंडला में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो और नरसिंहपुर में पारा करीब 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे ज्यादा परेशानी सीधी में देखी गई, जहां आद्रता का स्तर 92 प्रतिशत तक पहुंच गया. इस वजह से वहां लोगों को भारी उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है.

'अप्रैल में चल सकती है हीटवेव'

मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार "दिन के साथ रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. बीती रात सागर में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री तक पहुंच गया है. इससे स्पष्ट होता है कि अब प्रदेश से ठंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है."

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तापमान बढ़ने के साथ अप्रैल में चल सकती है हीटवेव (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "अगले 48 घंटों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है. फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अप्रैल की शुरुआत के साथ ही हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है."

चंबल-बुंदेलखंड में बारिश का अलर्ट

इसी बीच 27 मार्च से मौसम करवट लेने जा रहा है. ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. यहां 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा. हालांकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत बाकी हिस्सों में मौसम फिलहाल शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि 28 मार्च को मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी नहीं दी गई.

29 मार्च से और स्ट्रांग होगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार "ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और मालवा अंचल के कई जिलों में हलचल बढ़ेगी. श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़ और छतरपुर के साथ-साथ नीमच, मंदसौर और रतलाम में हल्की बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. इन सभी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा सहित मध्य और पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादातर शुष्क रह सकता है."

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चंबल-बुंदेलखंड समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

30 मार्च को मौसम का असर और अधिक व्यापक

ग्वालियर-चंबल के साथ-साथ मालवा-निमाड़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दायरा फैल जाएगा. भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन और सागर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. इन इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम अभी भी शुष्क बना रहेगा और वहां किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

इसलिए मौसम में हो रहा बदलाव

मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार "मध्य प्रदेश में मौसम का अचानक बदलाव कई सिस्टम के एक साथ सक्रिय होने से हो रहा है. राजस्थान और पाकिस्तान सीमा के पास हवा में दो साईक्लोन सर्कुशन बने हुए हैं, जो नमी को खींचकर प्रदेश की ओर ला रहे हैं. वहीं उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर करीब 185 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को तेजी से बदल रही हैं.
इसके अलावा 28 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा. इसके असर से 30 मार्च तक ग्वालियर, चंबल, भोपाल और उज्जैन संभाग में बारिश बढ़ सकती है. साथ ही तेज आंधी और गरज-चमक की संभावना भी बनी रहेगी. "

Last Updated : March 26, 2026 at 3:35 PM IST

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