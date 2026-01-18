ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 4 दिन ठंड की छुट्टी, 22 जनवरी के बाद फिर दिखाएगी तीखे तेवर

मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया सहित 8 जिलों में हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, इसके बाद आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी दिखाई देगी. उधर अलग-अलग क्षेत्रों में आने वाले समय में एक बार फिर सर्दी की वापस होगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में 2 दिन की हल्की सर्दी के बाद कुछ दिनों तक लोगों को रात की सर्दी से राहत मिलने जा रही है. प्रदेश भर में दिन के तापमान के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. हालांकि प्रदेश के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है.

मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बाद अब दिन और रात के तापमान में बदलाव दिखाई दे रहा है. प्रदेश के 10 जिलों को छोड़ बाकी जिलों में रात के तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. प्रदेश के दतिया में रात का तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा पचमढ़ी में 6.8 डिग्री, रायसेन में 8.4 डिग्री, दमोह में 9.5 डिग्री तो खजुराहो में सबसे कम 5.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

इसके अलावा मंडला में 7.2 डिग्री, नौगांव में 6 डिग्री, सतना में 8.9 डिग्री, सीधी में 8 डिग्री और उमरिया में 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. टीकमगढ़ में रात के तापमान में 5.5 डिग्री का उछाल देखा गया, यहां रात का तापमान 12.5 डिग्री रहा.

22 जनवरी के बाद ठंड की वापसी (ETV Bharat)

दिन में सूरज दिखाने लगा तेवर

दिन में अब सूरज के तेवर देखने को मिल रहे हैं. दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान उज्जैन में 30.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा छिंदवाड़ा में 29.9 डिग्री तापमान देखा गया. प्रदेश के 25 जिलों में दिन का तापमान 25 डिग्री से अधिक रहा. भोपाल में 27.7 डिग्री, ग्वालियर में 26.6 डिग्री, इंदौर में 30 डिग्री और जबलपुर में 27.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

22 जनवरी के बाद ठंड की वापसी

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई श्रीधरन के मुताबिक "अभी अलग-अलग स्थानों पर 3 वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोन सकुर्लेशन देखने को मिल रहे हैं. इस वजह से गर्म हवाएं तापमान में बढ़ोत्तरी कर रही हैं. पश्चिमी विक्षोभ जो पहले दक्षिण पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर था, अब वह समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर उत्तर पाकिस्तान के आसपास स्थित है.

इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवात बना हुआ है. एक अन्य चक्रवात उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर समुद्र तल से 1.5 मिलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. इस वजह से 19 जनवरी से तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. 22 जनवरी के बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती है."