मध्य प्रदेश के 40 जिलों में मौसम का बिगड़ा मिजाज, तेज आंधी-बारिश और ओलवृष्टि का दौर, फसलों को खतरा
ज्यादातर शहरों के तापमान में आई गिरावट, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, आगे ऐसा रहेगा मौसम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 12:57 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट लेकर आमजन को राहत तो किसानों की आफत बढ़ा दी है. बीते दिन यानी गुरुवार को प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे और कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई. खंडवा, बुरहानपुर, कटनी, अनूपपुर, शहडोल, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर समेत कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि धार के बदनावर और बैतूल के मुलताई और छिंदवाड़ा-पांढुर्णा समेत कुछ इलाकों में जमकर ओले बरसे. इससे किसानों की कई फसलें चौपट हो गई हैं. राजधानी भोपाल में भी देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. अब 20 मार्च को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 40 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा
मौसम विभाग के अनुसार सिवनी, मंडला और बालाघाट में आज ओले गिरने की सबसे अधिक संभावना है. जबकि दतिया, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. वहीं भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम और बैतूल सहित कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
कई संभागों में बारिश का असर जारी
जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं. वहीं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना और छतरपुर सहित पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. खंडवा और अनूपपुर में ओलों की मार से गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है. तेज हवाओं के कारण कई जगह खड़ी फसल गिर गई है, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है.
- मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और तूफान के साथ ओले, किसानों की खड़ी फसल बर्बाद, पांढुर्णा में संतरे और टमाटर पर आफत
- गर्मी के मौसम में घास मैदानों में आग का खतरा, नौरादेही कर रहा बचाव की तैयारी
तापमान में गिरावट, रात में ठंडक बढ़ी
लगातार बारिश और बादलों के कारण प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है. बीती रात पचमढ़ी 12.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा. जबकि भोपाल और इंदौर में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आई है. मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, "प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ एक साथ सक्रिय हैं. इसी वजह से प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. 21 मार्च तक इसी तरह आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है."
गेहूं की फसलों को नुकासन, किसान चिंता में
बुरहानपुर में गुरुवार की देर रात अचानक मौसम बदला और करीब 1 घंटे तक आकाशीय बिजली चमकती रही. वहीं, इस दौरान नेपानगर में बारिश भी हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. नेपानगर के किसान लोकेश इंगले ने बताया, '' गेहूं की फसल पक कर पूरी तरह तैयार हो चुकी है. अब अचानक हुई बारिश से फसलों को नुकसान होगा. बारिश से गेहूं के दाने काले पड़ जाएंगे, इससे हम किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा." अन्य जिलों से भी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की खबरें आ रही हैं.