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यतीम बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगी वक्फ बोर्ड की आमदनी, 289 मेधावी स्टूडेंट्स से होगा आगाज़

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आमदनी यतीम बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करेगा. शुरुआत भोपाल से हो गई है. यहां करीब 289 मेधावी छात्र छात्राओं की फीस पर 21 लाख 60 हजार रुपए खर्च किया जाएगा. हर एक छात्र की दस हजार तक की फीस वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाएगी.

वक्फ की आमदनी से निकलेगी बच्चों की फीस