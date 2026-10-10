यतीम बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगी वक्फ बोर्ड की आमदनी, 289 मेधावी स्टूडेंट्स से होगा आगाज़
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर स्थित यतीमखाना ग्राउंड में 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी फीस भुगतान की प्रक्रिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:28 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आमदनी यतीम बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करेगा. शुरुआत भोपाल से हो गई है. यहां करीब 289 मेधावी छात्र छात्राओं की फीस पर 21 लाख 60 हजार रुपए खर्च किया जाएगा. हर एक छात्र की दस हजार तक की फीस वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाएगी.
वक्फ की आमदनी से निकलेगी बच्चों की फीस
मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के यतीम बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने और फीस की दिक्कत में होने वाले ड्रापआउट को रोकने को लेकर एक नवाचार कर रहा है. इस नवाचार में वक्फ बोर्ड को होने वाली आमदनी से बच्चों की फीस का खर्च दिया जाएगा. भोपाल में निवासरत ऐसे 289 बच्चों की पढ़ाई का खर्च बोर्ड उठाएगा. इन बच्चों के स्कूल और इंस्टीट्यूट 10 हजार तक की फीस बोर्ड भरेगा.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनावर खान ने बताया कि ऐसे यतीम बच्चे जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक दिक्कतों से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई किसी कीमत पर ना रुके उसके लिए ये प्रयास है. उन्होने बताया कि 13 अक्टूबर को ये राशि इन छात्रों को दी जाएगी. ये पहली बार है कि वक्फ संपत्ति से जो आमदनी हो रही है उसका सारा खर्च बच्चों पर किया जा रहा है.
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा. आय बढाई जाएगी. वक्फ से होने वाली आमदनी को बच्चों की पढा़ई पर खर्च करने की शुरुआत भोपाल से हो गई है. आगे मध्य प्रदेश के बाकी जिलो में भी इसे लागू किया जाएगा. ये राशि भी यतीमखाने से अर्जित की गई है.
फीस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए
मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड की यतीमखाना संपत्ति से अर्जित की गई आय से ये राशि खर्च की जाएगी. मध्य प्रदेश वफ्फ बोर्ड ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन के बाद ही 289 बच्चों का इस लाभ के लिए चयन हुआ है. यतीम बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए इस संबंध में पहले विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी. फिर बोर्ड ने भी जांच पड़ताल की जिसके बाद 289 बच्चे इस योग्य मिले जिन्हें अब ये फीस की राशि दी जाएगी.