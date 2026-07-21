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बुरहानपुर की होनहार हुमैरा की हौसलों की उड़ान रहेगी जारी, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बढ़ाए मदद के हाथ

बुरहानपुर की 10वीं की टॉपर छात्रा हुमैरा को मिलेगी कान की नई मशीन. ईटीवी भारत की खबर के बाद वक्फ बोर्ड ने की मदद.

BURHANPUR TOPPER STUDENT HUMAIRA
बुरहानपुर की 10वीं की टॉपर छात्रा हुमैरा को मिलेगी कान की नई मशीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: बुरहानपुर की 10वीं की टॉपर छात्रा हुमैरा नूर अंसारी की मदद के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साथ कई हाथ आगे आए हैं. ईटीवी की खबर के बाद वक्फ बोर्ड ने टॉपर छात्रा को कान की नई मशीन के लिए चेक सौंपा है वहीं उसकी आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा एक निजी बैंक ने उठाने का वादा किया है.

होनहार छात्रा हुमैरा को मिली नई उम्मीद

होनहार छात्रा हुमैरा को अब नई उम्मीद मिल गई. ईटीवी भारत की खबर के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कान की मशीन के लिए आर्थिक मदद की है. उसे नई कान की मशीन खरीदने के लिए साढ़े 3 लाख का चेक सौंपा है. बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस ने भी 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है. वहीं एक निजी बैंक ने हुमैरा की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है. इस तरह साढ़े 4 लाख की आर्थिक मदद मिलने से उसकी नई कान की मशीन लगने का रास्ता साफ हो गया है.

MP WAQF BOARD HELP HUMAIRA
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने ईटीवी भारत को कहा शुक्रिया (ETV Bharat)

टॉपर छात्रा की कान की मशीन हो गई थी खराब

बुरहानपुर के मोमिनपुरा वार्ड-30 निवासी हुमैरा नूर अंसारी बचपन से ही सुनने में असमर्थ हैं. इसके बावजूद उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इसी साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया था. परीक्षा की तैयारी उन्होंने कान की मशीन की मदद से की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी मशीन खराब हो गई. मुंबई के डॉक्टरों ने नई मशीन लगाने की सलाह दी, जिसकी कीमत साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक बताई गई. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इतनी महंगी मशीन खरीद पाना संभव नहीं था.

ईटीवी भारत की खबर का असर

हुमैरा ने कान की नई मशीन के लिए सबसे पहले जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी लेकिन उन्हें समय पर मदद नहीं मिल सकी. इसके बाद ईटीवी भारत ने उनकी पीड़ा और संघर्ष को प्रमुखता से उठाया और यह मामला मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल के संज्ञान में लाया. इसके बाद डॉ. सनवर पटेल ने हुमैरा की मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने बुरहानपुर जिला वक्फ बोर्ड को आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए थे.

परिजन और छात्रा को भोपाल बुलाकर सौंपा चेक

बुरहानपुर जिला वक्फ बोर्ड से मिली सहायता के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल ने छात्रा और उनके परिवार को भोपाल बुलाकर परिजन को चेक सौंपा. हुमैरा भी वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष के लिए अपने हाथ से बना ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई थीं जो उसने वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष को गिफ्ट किया.

अध्यक्ष ने ईटीवी भारत को कहा शुक्रिया

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने हुमैरा की खबर सामने लाने के लिए ईटीवी भारत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, "ईटीवी भारत ने वक्फ बोर्ड और मेरे संज्ञान में ये लाकर बहुत अच्छा काम किया. इसके बाद हमने ये तय कर लिया था कि इतनी प्रतिभाशाली बेटी के सपने आर्थिक तंगी के कारण अधूरे नहीं रहने दिए जाएंगे.

पूरे समाज के सहयोग से आज हुमैरा को नई उम्मीद मिली है. हुमैरा का सपना डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है. अब नई मशीन मिलने से उनके लिए सुनना, पढ़ाई करना और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना पहले से कहीं अधिक आसान होगा. उसकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा भी एक निजी बैंक ने उठाने का वादा किया है."

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