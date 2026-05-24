ETV Bharat / state

टाइगर चीता के बाद गिद्धों ने भी दी खुशखबरी, प्रदेश में एक साल में बढ़े 1200 वल्चर

वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कराई गई गिद्धों की गणना. 2025 में मिले थे 9509 गिद्ध. साल 2026 में संख्या बढ़कर पहुंची 10742.

MADHYA PRADESH VULTURE CENSUS
मध्य प्रदेश में एक साल में बढ़े 1200 गिद्ध (Photo: Forest Department)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में टाइगर, चीता और तेंदुओं के साथ-साथ गिद्धों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो गई है. प्रदेश में पिछले एक साल में 1200 गिद्धों की बढ़ोत्तरी हुई है. इसका खुलासा वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में कराई गई गिद्धों की गणना के नतीजों से हुआ है. काउंटिंग में मध्य प्रदेश में 10742 गिद्ध पाए गए हैं, जबकि पिछले साल 9509 गिद्ध पाए गए थे. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गिद्धों की बढ़ती संख्या प्रदेश के बेहतर इकोलॉजिकल सिस्टम को बताते हैं.

सुबह 9 बजे से शुरू हुई काउंटिंग

मध्य प्रदेश के अलग-अलग वन मंडलों में 22 से 24 मई तक गिद्धों की ग्रीष्मकालीन गिनती की गई. 24 मई को गिद्धों की काउंटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई. यह काउंटिंग प्रदेश के सभी 16 वृत्त, 9 टाइगर रिजर्व, वन विकास निगम के क्षेत्रों और दूसरे संरक्षित क्षेत्रों में एक साथ शुरू की गई. इसमें वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा पक्षी विशेषज्ञों, वैज्ञानिक, छात्र और स्थानीय नागरिकों की स्वयं सेवकों के तौर पर भी मदद ली गई. इन सभी की काउंटिग ऑनलाइन एप के माध्यम से की गई. यह टीमें गिद्धों के सभी संभावित ठिकानों पर पहुंची और उनके रिकॉर्ड को मोबाइल एप में दर्ज किया.

VULTURE CENSUS IN MP
साल 2026 में गिद्धों की संख्या बढ़कर पहुंची 10742 (Photo: Forest Department)

इस तरह की कई काउंटिंग

गिद्धों की काउंटिंग के लिए गणनाकर्मी और स्वयं सेवक सूर्योदय के समय चयनित गिद्धों के घोंसलों के पास पहुंच गए. इसके बाद घोंसलों के आसपास बैठे गिद्धों और उनके नवजात की काउंटिंग कर उसे एप में दर्ज किया गया. काउंटिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ आवास और विश्राम स्थलों पर बैठे गिद्धों की ही काउंटिंग कर उनका रिकॉर्ड एप में दर्ज किया जाए. आसमान में उड़ने वाले गिद्धों को काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता. ऑनलाइन एप में दर्ज होने वाले डाटा का एनालिसिस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए कंट्रोल रुम में किया गया.

VULTURES INCREASED IN MP 2026
वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कराई गई गिद्धों की गणना (Photo: Forest Department)

गिद्धों की संख्या 1200 बढ़ी

मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय गिद्धों की काउंटिंग की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, उस समय प्रदेश में 7 हजार 28 गिद्ध पाए गए थे. वर्ष 2025 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन गिद्धों की गणना शुरू की गई, ताकि गिद्धों के आंकड़े सटीक हो सकें. साल 2025 में प्रदेश मे 9509 गिद्ध पाए गए थे, लेकिन साल 2026 में की गई गणना में यह संख्या बढ़कर 10742 पहुंच गई है. इनमें 9394 वयस्क गिद्ध पाए गए हैं, जबकि 1348 किशोर गिद्ध पाए गए.

TAGGED:

VULTURE CENSUS IN MP
VULTURE CENSUS 2026
VULTURE POPULATION COUNT
VULTURES INCREASED IN MP 2026
MADHYA PRADESH VULTURE CENSUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.