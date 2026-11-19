चियांकि एयरपोर्ट को लेकर सांसद वीडी राम ने नागरिक विमानन विभाग के निदेशक से की मुलाकात, जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की पहल का किया आग्रह
चियांकि एयरपोर्ट को लेकर पलामू सांसद ने झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग के निदेशक से मुलाकात की.रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 19, 2026 at 11:57 AM IST
पलामू: मेदिनीनगर स्थित चियांकि हवाई अड्डे पर उड़ान शुरू करने को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग के निदेशक (ऑपरेशंस) से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने चियांकि हवाई अड्डे के संबंध में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी उड़ानें शुरू कराने के लिए पहल करने का आग्रह किया.
गौरतलब है कि पलामू के मेदिनीनगर स्थित चियांकि हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने उड़ान (आरसीएस) योजना के चरण 4.2 के तहत चयनित किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को चैलेंज मोड फ्रेमवर्क श्रेणी में रखा है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डे के विस्तार का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
चियांकि हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू कराने के लिए पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम पिछले कई वर्षों से लगातार आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने लोकसभा में इस हवाई अड्डे को लेकर तीन से अधिक बार प्रश्न भी उठाए हैं. हालांकि, उनका आरोप है कि झारखंड सरकार द्वारा उड़ानें शुरू कराने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं. भूमि अधिग्रहण तथा सुरक्षा संबंधी इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं. जिसके कारण उड़ान शुरू नहीं हो पा रहा है.
चियांकि एयरपोर्ट का हाल बेहाल
इस संबंध में सांसद विष्णु दयाल राम ने झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग के निदेशक (ऑपरेशंस) से मुलाकात की. सांसद ने बताया कि एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार अथवा उसके आसपास कहीं भी ‘चियांकि एयरपोर्ट’ का बोर्ड नहीं लगाया गया है. एयरपोर्ट की सतह के पक्कीकरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है. दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और एयरपोर्ट का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है.
सांसद ने एयरपोर्ट से संबंधित इन समस्याओं को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के समक्ष भी रखा. वित्त मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पलामू के उपायुक्त और एसपी एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे तथा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे.
'उड़ानें शुरू होने से बढ़ेगें क्षेत्र में नए अवसर'
सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि पलामू और गढ़वा की जनता को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना उनका निरंतर प्रयास रहा है. चियांकि एयरपोर्ट का विकास और यहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू होने से इस क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. इससे पलामू क्षेत्र के औद्योगिक विकास के मार्ग भी खुलेंगे. वर्तमान में पलामू के लोगों को हवाई यात्रा के लिए रांची, गया या वाराणसी जाना पड़ता है. सड़क मार्ग से रांची चार घंटे, गया पांच घंटे तथा वाराणसी छह घंटे की दूरी पर है.
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