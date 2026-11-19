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चियांकि एयरपोर्ट को लेकर सांसद वीडी राम ने नागरिक विमानन विभाग के निदेशक से की मुलाकात, जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की पहल का किया आग्रह

नागरिक विमानन विभाग के निदेशक के साथ पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ( Etv Bharat )

पलामू: मेदिनीनगर स्थित चियांकि हवाई अड्डे पर उड़ान शुरू करने को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग के निदेशक (ऑपरेशंस) से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने चियांकि हवाई अड्डे के संबंध में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी उड़ानें शुरू कराने के लिए पहल करने का आग्रह किया.

गौरतलब है कि पलामू के मेदिनीनगर स्थित चियांकि हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने उड़ान (आरसीएस) योजना के चरण 4.2 के तहत चयनित किया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को चैलेंज मोड फ्रेमवर्क श्रेणी में रखा है. भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डे के विस्तार का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.