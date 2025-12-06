ETV Bharat / state

वंदे भारत चल सकती है पलामू के रास्ते, सांसद विष्णु दयाल राम ने रखी रेलमंत्री से मांग

पलामू: सांसद विष्णु दयाल राम ने विभिन्न मामलों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इस दौरान वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है. वे लगातार वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग कर रहे हैं. वहीं मुलाकात के दौरान बताया गया कि बरवाडीह-चिरिमिरी-अंबिकापुर, जो करीब 182 किलोमीटर है और शेरघाटी-इमामगंज-डालटनगंज जो 108 किलोमीटर है, दोनों परियोजनाओं का डीपीआर तैयार होकर रेलवे बोर्ड को समर्पित किया गया है.

निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

रेल मंत्री ने पलामू सांसद को बताया है कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. बरवाडीह-चिरमिरी-अंबिकापुर रेल लाइन पूरा होने से कोलकाता से मुंबई की दूरी करीब 400 किलोमीटर कम हो जाएगी. वहीं शेरघाटी-इमामगंज-डालटनगंज रेल लाइन पूरा होने से रांची और पटना की दूरी बेहद कम हो जाएगी.

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को फिल से चलाने की मांग

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रेल मंत्री से कोहरा के कारण रद्द हुए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को फिर से चालू कराने की मांग की है. इस दौरान रेल मंत्री से पलामू से लखनऊ तक के लिए एक नई ट्रेन की भी मांग की है. बता दें कि सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर पलामू में कई ट्रेन एवं रेलवे सुविधाओं की शुरुआत हुई है.

