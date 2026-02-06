ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लड़कियों के मुश्किल दिनों की हकीकत, बंद पड़ी पैड्स मशीन पर जाले, टॉयलेट में ताले

मध्य प्रदेश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनी लड़कियों के लिए चुनौती, ग्रामीण इलाकों में बंद पड़ी वेंडिंग मशीन. सुप्रीम कोर्ट के स्कूलों में फ्री सेनेटरी पैड देने के आदेश पर 7 दिन में ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

MP village SHORTAGE SANITARY PADS
मध्य प्रदेश के कई गांवों में नहीं मिलते पैड्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 12:22 PM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 12:37 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: रायसेन की रहने वाली सुनीता मेश्राम के खरवई गांव में किसी लड़की को अचानक माहवारी शुरु हो जाए तो गांव में ऐसी एक भी दुकान नहीं जहां उन्हें सेनेटरी पैड मिल जाए. अपने स्कूल में ETV भारत से मिली सुनीता ने ये बेहिचक बताया कि, ''पूरे गांव में कहीं सैनेटरी पैड्स नहीं मिलता. दीदी जब कॉलेज जाती हैं तो वो बाजार से पैड्स लेकर आती हैं. स्कूल में इंतज़ाम है? इस सवाल के जवाब में प्राचार्य के ठीक सामने खड़ी सुनीता तो हामी भरती है. लेकिन हकीकत स्कूल के दूसरे माले पर जंग और जाले लगी वेंडिंग मशीन बयां कर देती है. कहने भर को मशीन है केवल.

आदिवासी जिले मंडला की जागृति चंदेला जवाब के बदले सवाल पूछती हैं. सवाल ये कि सेनेटरी पैड के लिए साल भर में दिए जाने वाले तीन सौ रुपए की राशि कब बढेगी. मंडला के हायर सेकेण्डरी स्कूल में जागृति और उसके जैसी ही इन छात्राओं को नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आर्टिकल 21 के साथ मौलिक अधिकारों में गिना है. और केन्द्र समेत देश के सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी और निजी स्कूलों में लड़कियों को सैनेटरी पैड्स मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं. ETV भारत ने महज 7 दिन के भीतर ग्राउंड रिपोर्ट कर रियलिटी को जाना है.

जिसमें सरकारी आंकड़े और जमीन की हकीकत में फासला कितना है. उदिता योजना के अलावा जोर-शोर से स्कूलों में लगाई गई सेनेटरी पैड्स की वेंडिंग मशीनें कितना काम कर रही हैं. बाथरुम अलग-अलग हैं तो स्वच्छता का क्या हाल है. क्यों स्कूल में छात्राएं वॉशरुम के लिए घर की दौड़ लगा रही हैं.

मध्य प्रदेश में लड़कियों के मुश्किल दिनों की हकीकत (ETV Bharat)

पूरे गांव में नहीं मिलते पैड्स, स्कूल की वेंडिंग मशीन पर जाले
भोपाल से करीब बीस किलोमीटर दूर है रायसेन जिले का खरवई गांव. खरवई के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में जब हम पहुंचे तो आधी छुट्टी यानि लंच ब्रेक हुआ था. लंच के बाद क्लासरुम में जुटी नवी से ग्यारहवी तक की छत्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सवाल ही उन्हें संकोच में डाल देने वाला था. तीस लड़कियों की क्लास में बमुश्किल चार लड़कियां थीं, जो बहुत हौसला जुटाकर हकीकत बताने तैयार हो पाईंं. डर से ज्यादा शर्म थी.

सुनीता मेश्राम पहले नंबर पर आई और उसने बेहिचक बताया कि, ''उसके गांव में बेटियां अब भी माहवारी में कई बार गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं. क्योंकि समय पर पैड नहीं मिल पाता. सुनीता कॉलेज जाने वाली अपनी दीदी से शहर से पैड मंगवा लेती है. क्या स्कूल में सेनेटरी पैड्स का इंतजाम है. इस सवाल पर राधा हामी भरती है और कहती है कि, ''जब जरुरत होती है टीचर दे देती हैं.'' नवीं से बारहवीं तक के इस स्कूल में करीब तीन सौ छात्राएं हैं.

FREE SANITARY PADS SCHOOLS MP
मध्य प्रदेश में कितना होता है पैड्स का उपयोग (ETV Bharat)

प्राचार्य अजीता तिवारी बताती हैं कि, ''जब जरुरत होती है सेनेटरी पैड्स बच्चियों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं. वे बताती हैं, ''वेडिंग मशीन भी लगी है.'' दूसरे माले पर लगी मशीन में महीनों से पैड्स रीफिल नहीं हुए. टंगे-टंगे जंग लग गई,मशीन का इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी निकला पड़ा हुआ था. सवाल बेमानी था कि फिर सेनेटरी पैड्स आते कहां से होंगे.

आदिवासी छात्राएं बोली 25 रुपए में पैड्स नहीं आते
आदिवासी जिले मंडला के बम्हनी बंजर की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली जागृति चंदेल रोज चार किलोमीदर दूर के अपने गांव से यहां पढ़ने आती है, उन कठिन दिनों में भी. मुश्किल कहां आती है. इस पर जागृति कहती हैं, ''स्कूल की मशीन बंद है. हमें सरकार की तरफ से तीन सौ रुपए मिले हैं. लेकिन तीन सौ रुपए बहुत कम हैं. 25 रुपए में कोई पैड नहीं मिलता है, ये पैसा बढ़ाया जाना चाहिए.''

सात किलोमीटर दूर टिकरवारा गांव से आने वाली आरुषि पटेल कहती हैं, ''कम से कम एक हजार रुपए दिए जाने चाहिए. स्कूल में मशीन तो लगी है पैड वाली लेकिन वो काम नहीं करती.'' जब उससे पूछा गया कि, फिर कैसे मुश्किल दिन निकलते हैं. इस पर जागृति कहती हैं, ''कई बार मैडम दे देती हैं, या फिर उतने दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है. पढ़ाई का नुकसान होता है तो अलग."

sanitary pads Benefits
सेनेटरी पैड उपयोग करने के फायदे (ETV Bharat)

गुना के स्कूल में टायलेट में ताले चाबी प्राचार्य के पास
गुना के सरकारी स्कूल में अजब नजारा दिखाई दिया. यहां पर स्कूल में 7 टायलेट थे, लेकिन सभी में ताला लगा हुआ था. चाबी प्रिंसीपल मैडम के पास रहती है. जब किसी छात्रा को वॉशरुम जाना हो तो पहले ताला खुलवाया जाता है, तब सुविधा मिल पाती है. प्राचार्य ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर टॉयलेट पर ताले क्यों हैं.

Guna school toilet Locked
गुना के स्कूल में टॉयलेट में लटके ताले (ETV Bharat)

सरकार की तरफ से व्यवस्था हो कि स्कूलों में पैड मिल जाए
मंडला के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 660 छात्राएं पढती हैं. टीचर मीनाक्षी गुप्ता ये मंजूर करती हैं कि, ''स्कूल में सेनेटरी पैड्स की कोई व्यवस्था नहीं है. रेडक्रास फंड से जो जुटा पाते हैं तो कर लेते हैं. बजट नहीं है तो मशीन भी रीफिल नहीं हुई है. छात्राओं के खाते में उदिता योजना के जो तीन सौ रुपए आते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है. इसके लिए अलग फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए.''

स्कूल के प्राचार्य सुशील कुमार हरदाहा बताते हैं, ''इमरजेंसी में तो हमारे द्वारा इंतजाम कर दिया जाता है कई बार. लेकिन ये स्थाई इंतजाम नहीं है. स्कूल में मशीन लगी है लेकिन काम करना बंद कर चुकी है. हम लोग रिफीलिग कराने में भी असमर्थ हैं. जो बच्चियों के खाते में तीन सौ रुपए जाते हैं उस पर वह कहती हैं वर्ष भर के हाईजीन को मैनेज करने के लिए ये ये राशि नाकाफी है. सरकार से ऐसी व्यवस्था बन जाए कि स्कूलो में पैड उपलब्ध हो जाएं तो बच्चियों को छुट्टी नहीं देनी पड़ेगी. फिर ऐसी स्थिति में बच्चियां मानसिक रुप से भी प्रभावित होती हैं.''

Pads Vending Machine Non Functional
सरकारी स्कूल में बंद पड़ी है वेंडिंग मशीन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में 60 फीसदी लड़कियां माहवारी में कपड़े के भरोसे
सेनेटरी पैड के सबसे कम इस्तेमाल के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट जुलाई अगस्त में आएगी. 2019 से 2021 तक की रिपोर्ट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं.

बेटियों के मुश्किल दिन आसान बनाने ये कोशिशें भी

उमंग- ताकि बच्चियां खुलकर बोल पाएं
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 बरस से 19 बरस के लिए जो शुरु किया गया है, उसमें परामर्श केन्द्र उमंग की खास भूमिका है जिसके जरिए जिला चिकित्सालावय से लेकर स्कूलों में जाकर एक्टिविटी कराई जाती है. ताकि बच्चियां खुलकर अपनी बात रख सकें.

साथिया- साझेदारी आसान हो सके
इसके अलावा पीयर एजुकेटर प्रोग्राम साथिया शुरु किया गया है. जिसमें 21 जिलो में शुरु किए गए इस कार्यक्रम में 15 से 19 साल के लड़कियों और लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है. 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये अपनी साथिया ब्रिग्रेड बनाते हैं. 20-25 बच्चों की ये ब्रिगेड समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सामान्य बनाने के लिए काम करते हैं. दुकानदार को समझाते हैं कि सेनेटरी पैड्स रखें. लड़कियों को लड़कियां समझाती हैं कि कपड़ा रखना, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना कैसे बीमारियों का बुलावा है.

MP GOVT SCHOOL FACILITIES GIRLS
स्कूलों में साफ सफाई की रहती है समस्या (ETV Bharat)

जस्ट आस्क चैट बॉक्स- कहो किसी को नहीं पता चलेगा
जस्ट ऑस्क चैट बाक्स 2023 में शुरु किया गया. फिर उसके बाद अब ये भी एक टूल है, जिसके जरिए लड़के-लड़कियां किशोर अवस्था से जुड़ी अपनी किसी भी परेशानी को व्हाट्सअप पर साझा कर सकते हैं. ये पूरी तरह से गोपनीय रहता है और उनकी समस्या भी हल हो जाती है.

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के कंसलटेंट विजय तिवारी कहते हैं, ''हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके नतीजे जुलाई अगस्त में आएंगे. लेकिन आप पिछली रिपोर्ट भी देखें तो हमने तस्वीर बदली है. पचास फीसदी के लगभग लड़कियां सेनेटरी पैड्स इस्तेमाल कर रही हैं. बड़ी जरुरत असल में माहौल खड़ा करने की है कि, जैसे घर में बाकी समान आता है वैसे ही सेनेटरी पैड्स भी आए. इसके लिए स्वीकार्यता हो समाज में.''

mp villager Shortage Sanitary Pads
स्कूल के वॉशरूम में पसरी गंदगी (ETV Bharat)

छात्राओं के लिए आस, टीचर्स को ट्रेनिंग भी शुरु
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के संयुक्त संचालक डॉ. शरद तिवारी कहते हैं, ''कार्यक्रम के जरिए बकायदा जिले चिन्हित कर हम 23 हजार गावों में काम कर रहे हैं. शिक्षण संसंथाओं में किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर टीचर्स की भी ट्रेनिंग शुरु की गई है. सबसे बड़ी जरुरत है कि परिवारों में इसे सामान्य तरह से लिया जाए और इस स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा जाए.''

सरकार ने चिंता की, लेकिन आदिवासी इलाकों में पैड्स पर जीरो बजट
मध्य प्रदेश में बीते साल के बजट में मोहन सरकार ने महिला बाल विकास विभाग का बजट 81 फीसदी कर दिया था. जो करीब 26 हजार करोड़ से ज्यादा था. इसमें केवल छात्राओं के लिए 57 करोड़ से ज्यादा की राशि तय की गई जो 19 लाख किशोरियों के खाते में डाली गई ताकि वे सेनेटरी पैड्स खरीद सकें.

एक छात्रा के अकाउंट में साल के तीन सौ रुपए डाले गए. चिंता की बात ये है कि आदिवासी इलाके जहां जागरुकता की ज्यादा जरुरत है और बजट की भी वहां जनजातीय कार्य विभाग ने आदिवासी इलाकों में सेनेटरी पैड्स की मशीनों को रिफिल करने किसी तरह का कोई बजट नहीं दिया.

Last Updated : February 6, 2026 at 12:37 PM IST

TAGGED:

PADS VENDING MACHINE NON FUNCTIONAL
MP GOVT SCHOOL FACILITIES GIRLS
GIRLS MENSTRUAL HEALTH RIGHTS SC
FREE SANITARY PADS SCHOOLS MP
MP VILLAGE SHORTAGE SANITARY PADS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.