3 साल में कर डाली 943 करोड़ की जांचें, विधानसभा में चौंकाने वाला खुलासा

जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में विभाग ने 68 हजार पन्नों में दी जानकारी, साइंस हाउस कंपनी का फर्जीवाड़ा विधानसभा में गूंजा

साइंस हाउस कंपनी का फर्जीवाड़ा विधानसभा में गूंजा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:14 AM IST

भोपाल : निजी कंपनी साइंस हाउस के मामले में विधानसभा में दी गई जानकारी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने पेन ड्राइव में 68 हजार पेजों में जानकारी भेजी है. जानकारी में खुलासा हुआ है कि सिवनी जिला अस्पताल और सामुदायिक केन्द्र में साइंस हाउस कंपनी ने 3 साल 11 महीने में 12 करोड़ 84 लाख लोगों की जांचें कर डाली और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी को 943 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया.

100 करोड़ जीएसटी के नाम पर जोड़े, जबकि जांच में GST नहीं

मामला साइंस हाउस कंपनी का है, जिसपर आयकर विभाग व ईओडब्ल्यू ने 2024 में बड़ी कार्रवाई की थी. इसे लेकर विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में कहा, '' ब्लड और यूरीन टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई जैसी जाचें जीएसटी से मुक्त रखी गई हैं, लेकिन इस कंपनी ने सभी जांचों पर भी जीएसटी वसूला. इसके लिए कंपनी द्वारा 18 फीसदी सीजीएसटी और एसजीएसटी की वसूली की गई. पिछले पांच सालों में करीबन 100 करोड़ से ज्यादा वसूला गया है. अधिकारियों ने भी सवाल उठाए पर बिल पास किए जाते रहे. इतना बड़ा घोटाला बिना मिलीभगत के नहीं हा सकता.''

जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में विधानसभा में चौंकाने वाला खुलासा (Etv Bharat)

जानकारी में बताया गया कि कंपनी ने मरीजों से जांच के नाम पर 25 फीसदी तक की ज्यादा राशि वसूली की. सामुदायिक केन्द्र और जिला अस्पताल में एक ही जांच के लिए अलग-अलग राशि वसूली गई. जैसे टीएसएच जांच सामुदायिक केन्द्र में 48.88 रुपए में की गई, वहीं जांच जिला अस्पताल में 71.76 रुपए में की गई.

जबरन ज्यादा जांचे कर देती थी कंपनी

जानकारी में सामने आया कि कंपनी ने जांचों के लिए अपनी चैकलिस्ट प्रिंट कराई थी, जो डॉक्टर्स को दी जाती थी. डॉक्टर इसमें से जितनी भी जांच कराने के लिए लिस्ट पर टेस्ट के आगे निशान लगाते कंपनी उससे ज्यादा जांचें कर देती और हर जांच के आगे निशान लगा देती थी.

कंपनी को ही दे दिया एक्सटेंशन

कांग्रेस विधायक ने आगे कहा, '' कंपनी ने आउटसोर्स सेवाओं के मामले में भी नियमों का उल्लंघन किया. नियमों के मुताबिक हॉस्पिटल में 100 फीसदी ऑउटसोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंस हाउस के मामले में इसका जमकर उल्लंघन किया गया है. टेंडर के अनुसार कंपनी को 5 साल पूरे होने के बाद नया टेंडर किया जाना चाहिए था, लेकिन नया टेंडर करने के स्थान पर कंपनी को ही एक साल का नया एक्सटेंशन दे दिया गया.''

ईओडब्ल्यू, आयकर ने की थी कार्रवाई

गौरतलब है कि मामले की गड़बड़ियों की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने मार्च 2024 में साइंस हाउस कंपनी पर कार्रवाई की थी. इसके बाद आयकर विभाग ने साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड और पीओसीटी साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड पर छापामार कार्रवाई की थी.

