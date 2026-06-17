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UCC पर बड़ा फैसला कर सकती है मोहन सरकार, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से

विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार नए वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट भी लेकर आएगी. विधानसभा सत्र के लिए वित्त विभाग सहित दूसरे विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. सत्र के दौरान 20 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्य होंगे. 24 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के साथ अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा होगी. विधानसभा सत्र के लिए सवाल लगाने और जवाब मंगाने के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी गई है.

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. 5 दिन चलने वाले इस सत्र के प्रस्ताव पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपनी स्वीकृति दे दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार यूसीसी लागू करने का प्रस्ताव ला सकती है. इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देष पर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति जिलों में जाकर आम लोगों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सुझाव ले रही है. कैबिनेट में लाए जाने के बाद यूसीसी को विधानसभा से मंजूरी दिलाई जाएगी.

विधायक विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून तक दे सकेंगे. इसके अलावा अशासकीय संकल्पों की सूचनाओं के लिए 9 जुलाई तक की तारीख तय की गई है. स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267-क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 14 जुलाई तक सुबह 11 बजे से षाम 3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी.

मानसून सत्र में यूसीसी पर फैसला ले सकती मोहन सरकार

यूसीसी (UCC) यानी यूनीफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं. यह एक ऐसा कानून है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग अलग होने के बावजूद समान अधिकार मिलेंगे और उनपर समान कानून लागू होगा. मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मोहन यादव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और ये समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष का आरोप- छोटा कर दिया मानसून सत्र

उधर विधानसभा के मानसून सत्र को छोटा रखने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, '' विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 5 दिन के लिए रखा गया है. यह सिर्फ सत्र को कम करने का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही को सीमित किए जाने का भी है. प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनकर आने वाले विधायक प्रदेश की साढ़े 7 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. आखिर इतने छोटे सत्र में वह अपनी बात कैसे रख सकेंगे?''

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नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, '' प्रदेश के सामने आदिवासी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बढ़ता कर्ज, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सत्र को सिर्फ 5 दिनों में समेटा जा रहा है. ऐसी स्थिति तब होती है जब सरकार के पास सवालों के जवाब ही न हों. सरकार को समझना चाहिए, सत्र जितना ज्यादा चलेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा. विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार के सामने प्रदेश के मुद्दों को उठाएगा.''