1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन, 5 दिन चलेगा सत्र

भोपाल: मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर माह में होने जा रहा है. विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा. राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने बताया कि 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 4 बैठकें होंगी. इसमें महत्वपूर्ण सरकारी काम निपटाए जाएंगे. विधानसभा में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 नवंबर और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 20 नवंबर तक विधायकों को देनी होगी.
ऑनलाइन और ऑफलाइन पूछ सकेंगे सवाल
एक दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए विधायकों के सवाल पूछने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इसके लिए 4 वर्ग बनाए गए हैं. पहले वर्ग में विधायक पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ऑनलाइन सवाल 3 नवंबर तक पूछ सकेंगे. जबकि ऑफलाइन सवाल पूछने की अंतिम तिथि 4 नवंबर हैं. विभागों को इन विभागों से जुड़े सवालों के जवाब 1 दिसंबर तक विधानसभा सचिवालय को भेजना होंगे.
दूसरे वर्ग में 6 नवंबर तक पूछ सकते हैं ऑफलाइन सवाल
दूसरे वर्ग में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, विधि एवं विधायी कार्य, आनंद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग, एमएसएमई, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, वन, पर्यावरण विभाग से जुड़े सवाल 5 नवंबर तक विधायक ऑनलाइन लगा सकेंगे. जबकि ऑफलाइन सवाल 6 नवंबर तक लगा सकेंगे. विभागों को सवालों के जवाब 2 दिसंबर तक देने होंगे.
तीसरे-चौथे वर्ग में 7 नवंबर आखिरी डेट
तीसरे वर्ग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, राजस्व, परिवहन, स्कूल शिक्षा, जल संसाधन, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग से जुड़े सवाल 6 नवंबर तक विधायक ऑनलाइन लगा सकेंगे. जबकि ऑफलाइन सवाल 7 नवंबर तक लगा सकेंगे.
चौथे वर्ग में नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य, लोक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, अनुसूचित जाति कल्याण, ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जुड़े सवाल विधायक 6 नवंबर तक ऑनलाइन लगा सकेंगे. ऑफलाइन सवाल लगाने की तारीख 7 नवंबर है.
नए प्रमुख सचिव की भूमिका में रहेंगे अरविंद शर्मा
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा मुख्य भूमिका में रहेंगे. अवधेश प्रताप सिंह के विधानसभा प्रमुख सचिव पद से रिटायर्ड होने के बाद अरविंद शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है. 1 अक्टूबर से उन्हें विधानसभा का प्रमुख सचिव बनाया गया है. शर्मा के पहले अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, जो 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य बनाए गए.