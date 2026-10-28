विधानसभा में क्या करते हैं माननीय, घर से देख सकेंगे लोग, मध्य प्रदेश विधानसभा होगी डिजिटल
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को लागू करने के मामले में देश की 20वीं विधानसभा बनी मध्य प्रदेश. नरेन्द्र सिंह तोमर ने की प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:03 PM IST
भोपाल: प्रदेश की विभिन्न सीटों से चुने विधायक विधानसभा में किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं यह अब जनता घर बैठे देख सकेगी. आगामी विधानसभा के सत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ध्यानाकर्षण और उन पर सरकार के जवाब ऑनलाइन होने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन (NeVA) को शुरू कर दिया गया है.
अब प्रदेश के सभी विधायक इस पोर्टल के जरिए अपने सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगल प्रस्ताव ऑनलाइन दे सकेंगे. विधायकों के सवाल और सरकार द्वारा दिए जाने वाले जवाब को आम जनता भी दे सकेगी. उधर अब विधानसभा में प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा. इसे भी अगले सत्र से शुरू किया जा रहा है.
विधायकों को दी जा रही ट्रेनिंग
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश देश की 20वीं विधानसभा बन गई है. देश भर में अब तक मध्यप्र देश सहित 20 विधानसभा और 2 विधान परिषद इसे लागू कर चुकी है. इस एप्लीकेशन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. इसमें 50-50 विधायकों के बैच को इस एप्लीकेशन पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी.
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि तकनीक की मदद से काम की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है. डिजिटाइजेशन की इस व्यवस्था पर लंबे समय से काम किया जा रहा था और अब अगली विधानसभा के सत्र में विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी. प्रदेश में ऑनलाइन प्रश्न लगाए जाने की व्यवस्था पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब अन्य व्यवस्था भी ऑनलाइन हो जाएगी.
कौन सा सवाल लगा रहे हैं, जनता देख सकेगी
ई विधान एप्लीकेशन के लिए गठित विधानसभा समिति के अध्यक्ष अजय विश्नोई ने ई-विधान एप्लीकेशन के बाद विधायकों को और जिम्मेदारी से कदम उठाने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि हम सभी को आदत हो गई है कि यदि कहीं लिखा हो कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो हम ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं. जिस दिन हमने इस ई विधान एप्लीकेशन में कदम रखा तो समझ लीजिए कि आप पारदर्शी हो गए हैं.
विधायक कौन से सवाल लगाता है, उसके जवाब क्या आते हैं. ध्यानाकर्षण क्या लगाए गए, उनके जवाब क्या आते हैं, ये सभी कुछ एक क्लाउड पर डलेगा. इसे आप और हम ही नहीं, आम जनता भी देख सकेगी. हम क्या करते और क्या पूछते हैं, उनका स्तर क्या होता है यह सभी कुछ आम जनता की नजर में इस एप्लीकेशन की मदद से आ गया है. इसलिए हमें सहज रूप में इस तरह का व्यवहार भी करना होगा.
क्या है नेवा एप
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन (NeVA) भारत सरकार के संसदीय मंत्रालय द्वारा चलाया गया मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसे वन नेशन-वन एप्लीकेशन के रूप में तैयार किया गया है. इस एप्लीकेशन के जरिए देश की सभी विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही को पेपरलेस किया जा रहा है. इस एप्लीकेशन के जरिए सभी विधानसभाओं को डिजिटल मंच पर लाया गया है. इस एप्लीकेशन को सभी विधायक अपने टैबलेट, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप पर खोल सकते हैं. इस एप्लीकेशन को देश में सबसे पहले नागालैंड विधानसभा ने अपनाया था.