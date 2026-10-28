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विधानसभा में क्या करते हैं माननीय, घर से देख सकेंगे लोग, मध्य प्रदेश विधानसभा होगी डिजिटल

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने की NeVA ट्रेनिंग की शुरुआत ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रदेश की विभिन्न सीटों से चुने विधायक विधानसभा में किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं यह अब जनता घर बैठे देख सकेगी. आगामी विधानसभा के सत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, ध्यानाकर्षण और उन पर सरकार के जवाब ऑनलाइन होने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन (NeVA) को शुरू कर दिया गया है.

अब प्रदेश के सभी विधायक इस पोर्टल के जरिए अपने सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगल प्रस्ताव ऑनलाइन दे सकेंगे. विधायकों के सवाल और सरकार द्वारा दिए जाने वाले जवाब को आम जनता भी दे सकेगी. उधर अब विधानसभा में प्रश्नकाल का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा. इसे भी अगले सत्र से शुरू किया जा रहा है.

विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर (ETV Bharat) विधायकों को दी जा रही ट्रेनिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश देश की 20वीं विधानसभा बन गई है. देश भर में अब तक मध्यप्र देश सहित 20 विधानसभा और 2 विधान परिषद इसे लागू कर चुकी है. इस एप्लीकेशन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. इसमें 50-50 विधायकों के बैच को इस एप्लीकेशन पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र!, पंचायत राज कानून में संशोधन की तैयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि तकनीक की मदद से काम की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है. डिजिटाइजेशन की इस व्यवस्था पर लंबे समय से काम किया जा रहा था और अब अगली विधानसभा के सत्र में विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी. प्रदेश में ऑनलाइन प्रश्न लगाए जाने की व्यवस्था पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब अन्य व्यवस्था भी ऑनलाइन हो जाएगी.