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मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी विधानसभा सीट पर है BJP की नजर, आदिवासी गौरव दिवस सियासत का नया रण

मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी विधानसभा सीट पर है BJP की नजर ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है. प्रदेश सरकार ने इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में अब तक मनाया था. लेकिन अब सरकार ने इस कार्यक्रम को केवल 15 तारीख तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे 11 से 18 नवंबर तक सप्ताह भर मनाया जा रहा है. इसके पीछे एक राजनीतिक गणित भी है जिसमें मध्य प्रदेश की 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की लगभग 21% आदिवासी आबादी को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश है.

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