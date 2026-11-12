मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी विधानसभा सीट पर है BJP की नजर, आदिवासी गौरव दिवस सियासत का नया रण
भाजपा का आदिवासियों में पैठ बढ़ाने का प्लान, जनजातीय गौरव दिवस को एक दिन से बढ़कर एक सप्ताह का किया. रिपोर्ट विश्वजीत सिंह राजपूत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:41 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है. प्रदेश सरकार ने इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में अब तक मनाया था. लेकिन अब सरकार ने इस कार्यक्रम को केवल 15 तारीख तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे 11 से 18 नवंबर तक सप्ताह भर मनाया जा रहा है. इसके पीछे एक राजनीतिक गणित भी है जिसमें मध्य प्रदेश की 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश की लगभग 21% आदिवासी आबादी को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश है.
विधानसभा की 47 ST सीटों को लेकर भाजपा कांग्रेस में रहा है घमासान
मध्य प्रदेश में आदिवासी राजनीति एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबले का महत्वपूर्ण केंद्र बनती दिखाई दे रही है. प्रदेश में विधानसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए 31 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को केवल 16 सीटों पर सफलता मिली थी. लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई. भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर सिमट गई. एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई.
मध्य प्रदेश में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह
आदिवासी मतदाताओं का महत्व समझते हुए भाजपा अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रमों को एक दिन के बजाय पूरे सप्ताह आयोजित कर रही है. मध्य प्रदेश में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है. इसके जरिए भाजपा सरकार आदिवासी समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक योगदान को सामने लाने के साथ राजनीतिक रूप से भी इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.
महाकौशल और मालवा-निमाड़ में आदिवासी सीटों का गणित
मध्य प्रदेश के आदिवासी राजनीतिक समीकरण में महाकौशल और मालवा-निमाड़ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. महाकौशल क्षेत्र में 13 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं. 2018 में इनमें से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, जबकि भाजपा को केवल दो सीटें मिली थीं. वहीं, मालवा-निमाड़ क्षेत्र में 22 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं. 2018 में कांग्रेस ने यहां 14 और भाजपा ने 7 सीटें जीती थीं. एक सीट अन्य के खाते में गई थी. विंध्य क्षेत्र में 9 और मध्य भारत में 3 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं. इन क्षेत्रों में भी आदिवासी मतदाता कई सामान्य सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं.
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2018 के बाद भाजपा ने बदली रणनीति
2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की बड़ी सफलता के बाद भाजपा ने जनजातीय समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया. टंट्या मामा भील, भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह जैसे जनजातीय नायकों के नाम पर कार्यक्रम, स्मारक और सम्मान से जुड़े आयोजन किए गए. 2023 के चुनाव परिणाम में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ भी दिखाई दिया. 2018 के मुकाबले भाजपा की आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 24 हो गई.
11 से 18 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम
प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे. 14 नवंबर को जबलपुर में महाकौशल क्षेत्र के छह जिलों के जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी रहेगी.
15 नवंबर को धार में मालवा क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि 16 नवंबर को खंडवा में राज्य स्तरीय आयोजन होगा. इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके अलावा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक रैलियां, स्कूलों और छात्रावासों में प्रतियोगिताएं, जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित गतिविधियां और जनजातीय गौरव चौपाल आयोजित की जाएंगी.
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विजय शाह बोले- जनजातीय नायकों पर फिल्में बनाकर नई पीढ़ी को दिखाएंगे
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 साल के जीवन में धर्म, संस्कृति और आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. आने वाली पीढ़ियों को यह समझना जरूरी है कि देश की आजादी में जनजातीय समाज के लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने जबलपुर को गोंडवाना का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि यहां रानी दुर्गावती लोक की परिकल्पना की गई है. शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है. भविष्य में जनजातीय नायकों के जीवन पर संगोष्ठियां आयोजित करने और फिल्में बनाकर उनके संघर्ष को आम जनता तक पहुंचाने की योजना है.
एक दिन से सप्ताहभर के आयोजन के पीछे क्या है राजनीतिक संदेश?
मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आबादी करीब 21 प्रतिशत है और 47 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा आदिवासी मतदाता सामान्य सीटों पर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2018 में कांग्रेस की बड़ी बढ़त और 2023 में भाजपा की वापसी बताती है कि दोनों राजनीतिक दल इस वर्ग को लेकर गंभीर हैं.