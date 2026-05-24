वह दिन दूर नहीं जब पेट्रोल-डीजल भी ईएमआई पर मिलेगा, भाजपा सांसद की पत्नी के पोस्ट पर फूटा जनता का गुस्सा
खजुराहो से भाजपा सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा- क्या पेट्रोल-डीजल पर भी लोन मिलेगा?
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 11:14 AM IST
जबलपुर: खजुराहो से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर तंज कसा है. उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो क्या भविष्य में इसके लिए भी लोन मिलेगा? और क्या बैंक पेट्रोल डीजल ईएमआई पर खरीदने की सुविधा देगा? स्तुति मिश्रा के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
वह दिन दूर नहीं जब होम लोन, कार लोन, की तरह पेट्रोल-डीजल पर भी मिलेगा
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में खजुराहो लोकसभा से सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा का पोस्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़ा कर रहा है. स्तुति ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि हम उस समय में हैं कि वह दिन दूर नहीं जब बैंक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के साथ ही पेट्रोल-डीजल पर भी लोन उपलब्ध कराएंगे 10% ईएमआई के साथ. यह इतिहास का बड़ा खराब दौर है. लड़ाई किसी की.. युद्ध किसी का.. और नुकसान आम जनता का.
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स्तुति मिश्रा ने तंज कसा है कि पेट्रोल डीजल जिस तरह से महंगा हो रहा है और वह आम आदमी के बजट से बाहर जा रहा है. ऐसी स्थिति में क्या बैंक इसके लिए लोन देगा. उनके इस बयान पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. उनमें कुछ लोगों ने कहा है कि आपने ऐसा कहने की हिम्मत दिखाई है यह अच्छी बात है. वहीं राकेश सिंह नाम के किसान ने इसमें लिखा है कि यह आम आदमी की समस्या है. इससे विधायक-सांसदों को क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे हम किसान और आम आदमी परेशान हैं.
सांसद की पत्नी के बयान पर कई लोगों ने दी रोमांचक प्रतिक्रिया
इसी पोस्ट में राहुल सिंह नाम के एक शख्स ने लिखा है, उस समय को याद कीजिए जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम थी. तब भी सरकार इसे महंगा बेच रही थी. अब सरकार महंगाई का रोना क्यों रो रही है. वहीं उत्तर प्रदेश में सस्ता पेट्रोल और मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल पर भी सवाल उठाया गया है.
स्तुति मिश्रा की इसी पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी जिक्र किया गया है. जिसमें इस समय देश का युवा सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहा है. दरअसल महंगे पेट्रोल-डीजल पर अब किसी का बस नहीं है. इसलिए पहले आम आदमी ने इसका विरोध किया. फिर विपक्ष ने इसका विरोध किया और अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही इस पर बोलने लगे हैं.