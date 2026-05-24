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वह दिन दूर नहीं जब पेट्रोल-डीजल भी ईएमआई पर मिलेगा, भाजपा सांसद की पत्नी के पोस्ट पर फूटा जनता का गुस्सा

सांसद वीडी शर्मा अपनी पत्नी स्तुति मिश्रा के साथ ( फाइल फोटो )