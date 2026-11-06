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गढ़वा में दिशा की बैठक, सांसद वीडी राम ने कई विभागों की कार्यशैली पर जताई नाराजगी

गढ़वा में दिशा की बैठक ( Etv Bharat )

गढ़वा: जिले में आयोजित दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की बदहाली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए. नल-जल योजना में अनियमितता को लेकर पलामू सांसद वीडी राम ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि योजना के तहत कई जगहों पर काम तो हुआ, लेकिन लोगों को अब तक पानी नसीब नहीं हुआ. वहीं, गढ़वा विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए.

सभागार में जिला योजना समिति की बैठक