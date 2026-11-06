गढ़वा में दिशा की बैठक, सांसद वीडी राम ने कई विभागों की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
गढ़वा में आयोजित दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की बदहाली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई.
Published : November 6, 2026 at 7:43 PM IST
गढ़वा: जिले में आयोजित दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की बदहाली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए. नल-जल योजना में अनियमितता को लेकर पलामू सांसद वीडी राम ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि योजना के तहत कई जगहों पर काम तो हुआ, लेकिन लोगों को अब तक पानी नसीब नहीं हुआ. वहीं, गढ़वा विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए.
सभागार में जिला योजना समिति की बैठक
गढ़वा जिला समाहरणालय के सभागार में जिला योजना समिति सह दिशा की बैठक पलामू सांसद वीडी राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों की ओर से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई. इस दौरान नल-जल योजना में कथित अनियमितता का मामला प्रमुखता से उठा.
योजना के क्रियान्वयन पर सांसद ने जताई नाराजगी
सांसद वीडी राम ने योजना के क्रियान्वयन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले में नल-जल योजना का काम सही तरीके से नहीं हुआ है. कई जगहों पर धरातल पर काम नजर नहीं आ रहा, जबकि जहां काम हुआ भी है, वहां लोगों को अब तक पानी नहीं मिल रहा है.
योजनाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी: सांसद
वहीं, 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर भी शिकायत सामने आई. सांसद ने कहा कि एंबुलेंस मरीजों को केवल पीएमसीएच पलामू तक छोड़ रही है, जबकि मरीज को उसकी जरूरत और निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाना चाहिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल: विधायक
इधर, विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में ऐसी दवाइयों की भी आपूर्ति की जा रही है, जिनका कोई उपयोग नहीं है. विधायक ने कहा कि मंत्री से जुड़े लोग सीधे अस्पतालों में दवाइयां पहुंचा रहे हैं, जबकि उनकी जरूरत और उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
नल-जल योजना की बदहाली का उठा मुद्दा
वहीं, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने भी अपने क्षेत्र में नल-जल योजना की बदहाली का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में योजना के तहत ढांचा तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन अधिकांश जगहों पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है. योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा और केवल खानापूर्ति की जा रही है. उन्होंने भी सांसद की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन किया.
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