कब पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, चेन्नई जल्द पहुंचेगा तीसरा रैक, मिलेगी अल्ट्रा फैसिलिटी

मध्य प्रदेश की पटरियों पर जल्द दौड़ेगी लग्जरी सुविधाओं के साथ वंदे भारत स्लीपर, चेन्नई पहुंचने वाला है ट्रेन का तीसरा रैक

कब पटरी पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर (ETV Bharat)
Published : October 24, 2025 at 7:26 PM IST

भोपाल: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सवारी के लिए काउंड डाउन शुरु हो चुका है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तीसरा रैक भी चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जल्द पहुंचने वाला है. इसके पहले दूसरा रैक पहुंच चुका है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सेमी हाईस्पीड 10 स्लीपर ट्रेन तैयार कर रहा है. ग्लोबल और लोकल के बेजोड़ कॉम्बिनेशन इन ट्रेनों में दिखाई देगा. सबसे बड़ा और जरुरी फीचर है, इन ट्रेनों में लगा कवच सिस्टम.

रेल की मजबूती और सुरक्षा के लिए तैयार किया गया वो सिस्टम जो ट्रेन की यात्राओं को वाकई सुरक्षित बनाएगा. वंदे भारत स्लीपर किस तरह से यात्रियों के सफर को नया अनुभव देने वाली होगी और कब तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की डिलेवरी हो जाएगी, सवाल कई हैं.

जल्द आएगी वंदे भारत स्लीपर (ETV Bharat)

पटरियों पर कब आएगी वंदे भारत स्लीपर, क्या है तैयारी

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का दूसरा रैक भी चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहुंच चुका है. इसके बाद तीसरा चेन्नई भी जल्द आईसीएफ में पहुंचने वाला है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वंदे भारत की दस स्लीपर ट्रेनों में से दो ट्रेनें डिलेवरी की प्रक्रिया तक पहुंचने में ही है. जानकारी के मुताबिक अनुमान ये है कि 2025-26 तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन डिलीवरी के लिए तैयार होंगी. यानि अब कहा जा सकता है कि स्लीपर ट्रेन का काउंट डाउन शुरु हो चुका है.

MADHYA PRADESH VANDE BHARAT SLEEPER
वंदे भारत स्लीपर की तस्वीर (ETV Bharat)

स्लीपर ट्रेन में लंबा सफर भी थकाएगा नहीं

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को डिजाइन करते समय ये ध्यान दिया गया कि अभी जो ट्रेन हैं, उनमें कौन से और नई सुविधाएं दी जाने की जरुरत है. यात्रियों के हिसाब से इन्हें कैसे और सुविधाजनक बनाया जा सकता है. सबसे बड़ी सुविधा ये है कि देर रात की यात्रा में भी ट्रेन में ये घोषणा होगी कि आपका स्टेशन आ चुका है. ये भी कि आपके स्टेशन तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा.

सुविधा ये भी कि रेल में होने वाली चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी. रेलवे में बाकायदा सुरक्षा कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं यात्रियों को लक्जरी का पूरा अहसास हो सके, इसलिए एयरकंडीशनर कोच के बाथरुम में गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है.

1
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में लग्जरी सुविधाएं (ETV Bharat)

जानिए किस तरह से खास होगी वंदे भारत स्लीपर

  1. ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस-स्टील की मजबूती
  2. जीएफआरपी पैनल के साथ हाई डिग्री के अंदर के पार्ट उच्चतम श्रेणी के आंतरिक भाग
  3. बाहर का लुक एयरोडायनिमिक है.
  4. मॉड्यूलर पैंट्री का भी है इंतज़ाम.
  5. EN 45545 के अनुसार अग्नि सुरक्षा मानक
  6. दिव्यांगजनों के लिए खास तरह से डिजाइन की गई बर्थ और शौचालय
  7. यात्रियों के लिए ऑटोमैटिक बाहरी दरवाजे
  8. सेंसर आधारित भीतर के दरवाजे.
  9. आखिरी दीवार पर रिमोट से चलने वाले आग से बचाने वाले दरवाजा.
  10. एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई बदबू रहित टायलेट
  11. चालक दल के लिए अलग से शौचालय
  12. प्रथम एसी कोच में गर्म पानी के साथ शॉवर की भी सुविधा
  13. पढ़ने के लिए हर बर्थ पर लाइट साथ में यूएसबी चार्जिंग प्रावधान
  14. सार्वजनिक घोषणा और दृश्य सूचना प्रणाली
  15. आधुनिक यात्री सुविधाएं
  16. अलग से लगेज रुम जहां यात्रियों का सामान रखा जा सके.

वंदे भारत स्लीपर समेत सुरक्षा पर सबसे बड़ा फोकस

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी शांतनु राय ने ईटीवी भारत से बातचीत में ये बताया कि "भारत में चाहे वंदे भारत स्लीपर हो या बुलेट ट्रेन अब नेक्सट जेन ट्रेन ही आएंगी. वंदे भारत स्लीपर एल्यूमिनियम हाइस्पीड ट्रेन होंगे. उन्होंने बताया कि जो मौजूद ट्रेन हैं, उनमें भी 40 हजार ट्रेनों में को सेफ्टी के हिसाब से बदला गया है. उन्होंने बताया कि आईसीएफ डिजाइन कोच की ट्रेनों को अभी बदला गया है. अगले दो से तीन साल में 17 हजार आसीएफ कोचेज को एलएचबी में बदला जाएगा. ऑटोमैटिक सिग्नलिंग के जरिए किसी भी ट्रेन की होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है."

