ETV Bharat / state

वीडियो आने के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी बोलीं लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हाईलेवल जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में खरीदी में सामने आई करोड़ों की गड़बड़ी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में हुई खरीदी में सामने आई करोड़ों की गड़बड़ियों के वायरल हुए वीडियो के बाद अब नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का बयान सामने आया है. प्रतिमा बागरी ने कहा है कि विभाग हर खरीद और निर्माण पर नजर रखता है. इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

'जांच कराएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे' मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का बयान सामने आया है. यह बयान खरीदी में हुई गड़बड़ियों को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के अपर प्रमुख सचिव संजय दुबे का एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद आया है.