ETV Bharat / state

GeM पोर्टल से खरीदी मामले में FIR की तैयारी, 392 अफसरों पर कार्रवाई, लोकायुक्त ने संभाला मोर्चा

जैम पोर्टल से खरीदी मामले पर FIR की तैयारी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद के नाम पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है. दरअसल बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर सामग्री खरीदने और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में लोकायुक्त संगठन ने स्वतः संज्ञान लिया है. इसके साथ ही ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर और एआई टूल की मदद से सामने आई अनियमितताओं के बाद अब दोषी अधिकारियों और सप्लायरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है. वहीं विभागीय कार्रवाई में अब तक 392 अधिकारियों पर शिकंजा कस चुका है, जबकि सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है.

खरीदी से लेकर भुगतान तक की होगी जांच