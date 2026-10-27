GeM पोर्टल से खरीदी मामले में FIR की तैयारी, 392 अफसरों पर कार्रवाई, लोकायुक्त ने संभाला मोर्चा
जैम पोर्टल से 1134 करोड़ की खरीदी के नाम पर हुई वित्तीय गड़बड़ी मामले पर होगी कानूनी कार्रवाई,लोकायुक्त ने लिया स्वत: संज्ञान. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:34 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद के नाम पर हुई वित्तीय गड़बड़ियों पर अब कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है. दरअसल बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर सामग्री खरीदने और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में लोकायुक्त संगठन ने स्वतः संज्ञान लिया है. इसके साथ ही ई-नगर पालिका सॉफ्टवेयर और एआई टूल की मदद से सामने आई अनियमितताओं के बाद अब दोषी अधिकारियों और सप्लायरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है. वहीं विभागीय कार्रवाई में अब तक 392 अधिकारियों पर शिकंजा कस चुका है, जबकि सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है.
खरीदी से लेकर भुगतान तक की होगी जांच
बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया था. जिसमें सामने आया कि अनियमित खरीदी की वजह से विभाग को करीब 250 करोड़ रुपए की हानि हुई है. विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि "ई-नगर पालिका और जेम पोर्टल के आंकड़ों का मिलान करने वाले एआई टूल ने खरीद दरों में भारी अंतर उजागर किया है. एक निकाय में दो लाख रुपये में खरीदा गया कचरा संग्रहण वाहन दूसरे निकाय में डस्टबिन जोड़कर 6 लाख रुपए में खरीदे जाने का मामला सामने आया.
फिनाइल, एलईडी लाइट और सफाई उपकरणों की खरीद में भी निर्धारित दरों से अधिक भुगतान की शिकायतें मिली. अब इन मामलों में खरीद प्रक्रिया से लेकर भुगतान तक की जांच होगी."
अब तक 392 अधिकारियों पर कार्रवाई, सात बर्खास्त
वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में शासन अब तक 392 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. इनमें 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के तहत वेतन वृद्धि रोकने, पदावनति(डिमोशन), वसूली और बर्खास्तगी जैसे कदम उठाए गए हैं. अब तक सात अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. वहीं अनियमित भुगतानों के मामलों में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों से तीन से चार करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है. जबकि गलत दरों पर सामग्री की आपूर्ति करने वाले 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायरों पर भी कार्रवाई की गई है.
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लोकायुक्त खंगालेगा खरीद से भुगतान तक का रिकार्ड
लोकायुक्त संगठन अब नगरीय विकास विभाग से संबंधित निकायों में हुई खरीद का विस्तृत ब्योरा मांग रहा है. जांच में यह देखा जाएगा कि सामग्री किस दर पर खरीदी गई. टेंडर की शर्तें किसने तय की और भुगतान की मंजूरी किस स्तर पर दी गई. जांच के दायरे में सीएमओ, खरीद समितियां, इंजीनियर और संबंधित सप्लायर आ सकते हैं.
बता दें कि टेंडर प्रक्रिया में किसी खास सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तें तय किए जाने की आशंका की भी पड़ताल होगी. वहीं रिकार्ड की जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी.