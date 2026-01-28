ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से महंगाई पर पडे़गा असर! गेहूं, चना, सरसों सहित कई फसलें बर्बाद

फसल बर्बाद होने से किसानों को भी लागत निकालना मुश्किल हो गया है. जिससे वे अब राहत राशि की मांग कर रहें हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सभी कलेक्टरों और तहसीलदारों को फील्ड में जाकर सर्वे के निर्देश दिए हैं. राजस्व मंत्री ने बताया कि आंधी बारिश और ओले में बर्बाद हुई किसानों की फसल के लिए कितनी राहत राशि दी जाएगी.

भोपाल: ग्वालियर, चंबल और मालवा के कई जिलों समेत मध्य प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में बेमौसम हुई बारिश तबाही लेकर आई है. विजयपुर के रहने वाले अतुल मेवरा के खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसल को 80% नुकसान हुआ है. श्योपुर के ही किसान भरोसी शर्मा का कहना है कि "गेहूं और सरसों की फसल इस आंधी बारिश में चौपट हो गई है."

ओलावृष्टि का महंगाई पर असर

मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश ने कई फसलों को बर्बाद कर दिया है. वहीं, तैयार फसल को भी ओलों ने नुकसान पहुंचाया है. जिससे बाजार पहुंचने से पहले ही गेहूं, चना, सरसों सहित कई फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई हैं. अब मार्केट में इन फसलों की कीमत आसमान छूने की संभावना है. इसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. लोग तेजी से महंगाई बढ़ने के कयास लगा रहे हैं.

ओले नहीं खेतों में बिछ गई तबाही की चादर

बेमौसम की बरसात और ओला बारिश ने मध्य प्रदेश के 32 से अधिक जिलों में किसान की मुश्किलें बढ़ा दीं. इन जिलों मे खड़ी फसलों के लिए चंद घंटों की बरसात और ओले तबाही लेकर आए. भोपाल के आसपास सीहोर, रायसेन, विदिशा के साथ ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और उसके आसपास के जिले में गेंहू के साथ चना और सरसों की खड़ी फसल पूरी तरह खराब हो गई. अचानक आए मौसम में बदलाव ने चंद घंटों में ही किसानों की महीनों की मेहनत को पानी-पानी कर दिया. कुल आंधे घंटे की बारिश ने खड़ी फसल चौपट कर दी.

हताश किसानों ने की मुआवजे की मांग

अब हताश किसान नुकसान के सर्वे के साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं. उज्जैन जिले में गांव रहवारि, गांव समत्याखेड़ी, गांव बैसला खुर्द, गांव पत्त्या खेड़ी, गांव बैसला खुर्द, झारड़ा, गांव कचनारिया, गांव करेड़ी, गांव लालाखेड़ा, पनडा, खजुरिया, बिछड़ोद व अन्य जो कि तहसील बड़नगर, तहसील तराना, तहसील घट्टिया क्षेत्र में आते है. इन गावों में चंद घंटों की बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. प्रशासनिक अमला मौके पर सर्वे के लिए पहुंच गया है. मौके पर पहुंचे तराना के विधायक महेश परमार ने मांग की है कि जल्द से जल्द तबाह हुई फसलों का सर्वे करवाकर, किसानों को उनकी खराब हुई फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए.

10 मिनट की ओलावृष्टि में कई बीघा फसल बर्बाद

शाजापुर में कुल जमा 10 मिनट बारिश हुई. लेकिन इस 10 मिनट की बरसात में 100 ग्राम तक के ओले गिरे. किसान चंदन सिंह पवार बताते हैं "उन्होने 8 बीघा जमीन में चना और 5 बीघा जमीन में गेहूं बोया था. फसल पककर तैयार खड़ी थी. लेकिन तूफान ओले से सब खत्म हो गया." किसान प्रताप सिंह कहते हैं "जो लागत लगाई थी, वो निकल पाना भी अब मुश्किल लग रहा है."

राजस्व मंत्री ने बताया कितनी मिलेगी राहत राशि

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि "प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसका सर्वे होगा. इस संबंध में सभी कलेक्टरों और तहसीलदारों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे फील्ड में जाकर सर्वे करें. कलेक्टरों से कहा गया है कि वे तत्काल इस बारे में रिपोर्ट पेश करें, कि कहां-कहां और कितना नुकसान पहुंचा है. राजस्व विभाग ने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है."

मंत्री करण सिंह वर्मा ने राहत का ब्रेकअप साझा करते हुए बताया कि "जहां 100 फीसदी फसल का नुकसान हुआ है, वहां 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि दी जाएगी. अगर 50 फीसदी नुकसान हुआ है तो 16 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की राहत राशि किसानों को दी जाएगी."