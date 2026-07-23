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सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने सीमांत जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर संसद में उठाए सवाल

बेनीवाल ने गुरुवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत सीमांत जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर धार्मिक स्थलों, आवासीय निर्माणों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जब तक स्पष्ट एवं न्यायसंगत नीति तैयार नहीं होती, तब तक ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए तथा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष सुरक्षा-सह-पुनर्वास नीति लागू की जाए.

बाड़मेर: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाड़मेर सहित सीमांत जिलों में प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया. उन्होंने मांग की कि सीमांत क्षेत्रों के लिए ऐसी नीति बनाई जाए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और स्थानीय नागरिकों के संवैधानिक एवं मानवीय अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित हो.

बेनीवाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के नागरिक केवल सीमा पर रहने वाले लोग नहीं, बल्कि दशकों से देश की सुरक्षा व्यवस्था के अप्रत्यक्ष सहयोगी रहे हैं. उनका सीमावर्ती क्षेत्रों में बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. ऐसे नागरिकों को बिना समुचित कानूनी प्रक्रिया के विस्थापन और असुरक्षा का सामना करना पड़े, यह चिंता का विषय है. केंद्र सरकार एक ओर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, जबकि दूसरी ओर कई स्थानों पर धार्मिक स्थलों, घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किए जाने से लोगों में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा है.

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सांसद बेनीवाल ने सरकार से मांग की कि सीमांत जिलों में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाईयों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए, स्पष्ट नीति बनने तक कार्रवाई स्थगित रखी जाए तथा प्रभावित परिवारों के अधिकारों, सम्मान और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि यदि पर्याप्त संवाद, स्पष्ट नोटिस, कानूनी प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना कार्रवाई की जाती है, तो इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं है.