विदेश मंत्री जयशंकर का सांसद उम्मेदाराम को आश्वासन, कतर से जल्द भारत लाएंगे रमेश का शव

बाड़मेर: सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलकर बालोतरा जिले के सोहड़ा गांव निवासी रमेश मेघवाल की कतर में हुई संदिग्ध हालात में मौत के मामले में हस्तक्षेप की मांग की. मंत्री जयशंकर ने तुरंत रियाद में भारतीय दूतावास को निर्देश दिए.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों की मांगें रखी. इसमें रमेश का पार्थिव शरीर जल्द केंद्र सरकार अपने खर्च पर भारत लाना, मौत की विस्तृत जांच और मृतक के साथ गए कतर में फंसे हीराराम मेघवाल व रोशन अली की सुरक्षित व तत्काल स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराना शामिल है. रमेश साथी हीराराम (सवाऊ मूलराज) और रोशन (जाजवा) के साथ 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए दोहा (कतर) गया. वहां तीनों युवकों को लगातार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा. 17 नवंबर 2025 को रमेश अपने कमरे में मृत मिला. मौत की परिस्थितियां संदिग्ध थी.