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सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल बोले : Gen Z ही नहीं Gen Alpha भी सड़कों पर कर रहा संघर्ष

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ( X : @UmmedaRamBaytu )

बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-बालोतरा और जैसलमेर की सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर शनिवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एक्स पर बयान जारी कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल बच्चे शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि देश में जेन-जी ही नहीं जेन एल्फा भी अपने अधिकारों और भविष्य की चिंता को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि 'हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते' यह नारा उस देश में लग रहा है, जिस देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर पेश किया जा रहा है. विकसित भारत के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन देश शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा हैं. आज देश में जेन-जी (Gen Z) ही नहीं जेन एल्फा (Gen Alpha) भी अपने अधिकारों और भविष्य की चिंता को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं.