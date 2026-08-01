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सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल बोले : Gen Z ही नहीं Gen Alpha भी सड़कों पर कर रहा संघर्ष

उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल (X : @UmmedaRamBaytu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर-बालोतरा और जैसलमेर की सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर शनिवार को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एक्स पर बयान जारी कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल बच्चे शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि देश में जेन-जी ही नहीं जेन एल्फा भी अपने अधिकारों और भविष्य की चिंता को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया?

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि 'हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते' यह नारा उस देश में लग रहा है, जिस देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर पेश किया जा रहा है. विकसित भारत के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन देश शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा हैं. आज देश में जेन-जी (Gen Z) ही नहीं जेन एल्फा (Gen Alpha) भी अपने अधिकारों और भविष्य की चिंता को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं.

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शिक्षकों की कमी और सुविधाओं का अभाव : बेनीवाल ने साझा किए गए वीडियो को लेकर बताया कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जिले में नारे गूंज रहे हैं, जहां छात्र स्कूल के सामने धरने पर बैठे हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा जिलों में शिक्षकों के 70% पद रिक्त हैं. ऐसे में बच्चों को पढ़ाएगा कौन और इनका भविष्य संवरेगा कैसे? बेनीवाल ने दावा किया कि ये पहला मामला नहीं है. उनके संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में भी स्कूली छात्र शिक्षकों की कमी और सुविधाओं को लेकर छात्र-छात्राएं आवाज बुलंद कर रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि देश में पिछले 10 साल में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं. 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें अकेले राजस्थान में करीब डेढ़ लाख शिक्षक पद रिक्त हैं. स्कूलों ही नहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से पूरा सिस्टम बर्बाद है. उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है. बस अब यह ही सवाल है कि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया?

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SHORTAGE OF TEACHERS IN RAJASTHAN
LACK OF FACILITIES IN SCHOOL
स्कूलों में शिक्षकों की कमी
स्कूलों में छात्रों का प्रदर्शन
MP UMMEDA RAM BENIWAL

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