सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल RPCB के अधिकारी को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

बालोतरा में निरीक्षण एवं बैठक के दौरान सांसद बेनीवाल ने रामकी प्लांट की गंभीर तकनीकी एवं संचालन संबंधी खामियों, उपचार क्षमता की कमी, अनियमित संचालन तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट के अपर्याप्त उपचार से भूजल, कृषि भूमि और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को भौतिक निरीक्षण के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को धरातल की भौतिक स्थिति से विस्तार से जानकारी से निरीक्षण कराकर अवगत कराया.

बाड़मेर : क्रूड ऑयल दोहन क्षेत्रों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के कारण बालोतरा-बाड़मेर में उत्पन्न प्रदूषण की जांच के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ शुक्रवार रात को सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने बालोतरा स्थित रामकी औद्योगिक अपशिष्ट उपचार प्लांट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद सीपीसीबी एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल द्वारा केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से बालोतरा–बाड़मेर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण संकट को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी. जिसके चलते CPCB का जांच दल बाड़मेर के क्रूड ऑयल दोहन क्षेत्रों तथा बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के कारण उत्पन्न प्रदूषण की जांच दल दौर पर पहुंचा है. सांसद बेनीवाल ने बताया कि रासायनिक कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ आसपास की कृषि भूमि में फैल रहा है, जो बरसाती पानी के साथ घुलकर खेतों और भूजल को दूषित कर रहा है. प्लांट में न तो समुचित जल भंडारण टैंक की व्यवस्था है और न ही ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है. सांसद ने कहा कि प्लांट में अनेक अनियमितताएं और कमियां हैं, जिन पर कंपनी एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाड़मेर के क्रूड ऑयल दोहन क्षेत्रों, बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट जल तथा रामकी प्लांट से उत्पन्न प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए RPCB के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक तंवर को फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छोटी इकाइयों पर तो तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बड़ी और अवैध औद्योगिक इकाइयों पर मेहरबानी क्यों की जा रही है? उन्होंने CPCB अधिकारियों से तथ्यात्मक, निष्पक्ष और ज़मीनी सच्चाई पर आधारित जांच रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया. सांसद ने कहा कि उद्योग बंद करना समाधान नहीं है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है. पर्यावरण प्रदूषण और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बैठक में प्रदूषण के कारण कृषि भूमि के बंजर होने, भूजल के दूषित होने, आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर दुष्प्रभाव, पशुधन और जन-जीवन पर मंडरा रहे संकट जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई. साथ ही प्रदूषण पर प्रभावी रोक, रामकी प्लांट की उपचार क्षमता बढ़ाने, नियमित एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग, ग्रीन बेल्ट विकास की अनदेखी तथा दोषी औद्योगिक इकाइयों पर कठोर कार्रवाई को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से सख्त सवाल करते हुए कहा कि आपकी जानकारी में होते हुए भी औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी लूणी नदी और किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी जांच दल के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए प्रदूषण से उत्पन्न गंभीर समस्याओं की जानकारी दी. सांसद बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि बालोतरा की जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है.