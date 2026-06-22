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UCC की बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग का विरोध, सुझाव- पैरेंट्स को भी दी जाए लिव-इन रजिस्ट्रेशन की सूचना

लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित रखने का सुझाव. रिटायर्ड जज बोले- 'नियम जोड़ें, 5 साल बाद दुष्कर्म का केस नहीं'.

MADHYA PRADESH UCC MEETING
यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:39 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर भोपाल के प्रशासन अकादमी में राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की बैठक रखी गई. बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दिए जाने का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि इससे समाज में नई तरह की सामाजिक कुरीतियां पैदा होंगी. उधर अल्पसंख्यक वर्ग ने यूसीसी लागू किए जाने का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने पर्सनल लाॅ में छेड़छाड न करते हुए कहा कि इसको छेड़ने से मामला खराब होगा.

लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित रखने का सुझाव

यूसीसी के लिए गठित की गई समिति द्वारा भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशासनिक, सामाजिक संगठनों, विभिन्न धर्म गुरूओं, राजनीतिक दलों और आम लोगों को बुलाया गया. बैठक के दौरान यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी जामा पहनाए जाने का विरोध देखने को मिला.

अल्पसंख्यक वर्ग ने यूसीसी का किया विरोध (ETV Bharat)

जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी हारून ने कहा, "विदेश में लिव इन रिलेशनशिप ही इसलिए शुरू हुआ ताकि तलाक के बाद पत्नी को संपत्ति से हिस्सा न देना पड़े. हमारे देश में अवैध संबंधों की मान्यता नहीं है. देश की परंपरा, संस्कृति में इसको मान्यता नहीं दी जा सकती."

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, "विवाह के बाद पत्नी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आखिर क्या नाम दिया जाए. ऐसे संबंधों से पैदा होने वाले बच्चे को नाम कौन देगा." उधर फादर मुटंगल ने ऐसे बच्चों के कानूनी अधिकार सुरक्षित रखने का सुझाव देते हुए, यूसीसी में इसके लिए प्रावधान किए जाने का सुझाव रखा.

रिटायर्ड जज बोले- 'नियम जोड़ें, 5 साल बाद दुष्कर्म का केस नहीं'

यूसीसी के प्रारूप पर चर्चा के दौरान रिटायर्ड प्रिंसीपल जज मोहन पी तिवारी ने कहा, "कई मामले सामने आ रहे हैं कि 5 या 10 साल लिव इन में रहने के बाद जब संबंध खराब होते हैं, तो युवती द्वारा आरोप लगा दिया जाता है कि उसे शादी का धोखा दिया गया और इसके बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया जाता है."

इस उन्होंने सुझाव दिया कि "यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके बाद धोखा, उत्पीड़न या प्रताड़ना के नाम पर इस तरह के आपराधिक मामल दर्ज करने पर रोक होनी चाहिए. यदि इसे कानूनी मान्यता या संरक्षण देना चाहते हैं, तो कानून में दोनों पक्षों के अधिकारों ओर कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए."

उन्होंने बालिक जोड़ों के लिव-इन में रहने पर उनके परिजनों को भी सूचित किए जाने का प्रावधान का समर्थन करते हुए कहा, "इससे ऐसे मामलों में कमी आएगी."

रिटायर्ड जज पीसी गुप्ता ने विवाह के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने का समर्थन किया, लेकिन इसकी मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग इसमें पड़ना ही नहीं चाहते. खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इतने लंबे फाॅर्म को भरना बेहद कठिन है. इस प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए, ताकि नियम का आसानी से पालन किया जा सके.

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