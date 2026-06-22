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UCC को लेकर भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक, नहीं पहुंची कांग्रेस, बीजेपी ने दिए 10 सुझाव

भोपाल: गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की तैयारी चल रही है. इसका अंतिम प्रारुप तैयार करने के पहले एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों ने अलग-अलग सत्रों में विभिन्न पक्षों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए हैं. राज्य स्तरीय बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी और सीपीआई के अलावा कोई भी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे.

सीपीआई ने जताया विरोध, बीजेपी ने दिए सुझाव

बैठक में सीपीआई की तरफ से राज्य प्रतिनिधि सदस्य पीवी रामचंद्रन ने इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसी कई समस्याएं हैं, जिन पर विचार करने और इस दिशा में काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि यूसीसी के जरिए आदिवासी सहित दूसरे वर्गों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यूसीसी को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए.

बीजेपी ने सौंपे 10 सुझाव

बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल ने समिति को लिखित में 10 सुझाव सौंपे हैं. बीजेपी ने अपने सुझाव में कहा है कि सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए. साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतियों के द्वारा भारत में आकर शादी करने के मामले में 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन और उसका पासपोर्ट लिकिंग भी समय सीमा में अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि शादी करके विदेश भागने के मामलों में रोक लग सके.

यूसीसी को लेकर भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक (ETV Bharat)

विवाह और तलाक विवाह की कानूनी आयु सभी धर्मों में पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय हो और इसका पालन न होने पर कठोर कार्रवाई हो. सभी विवाहों का कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए. उम्र से पहले विवाह कराने पर उसे अमान्य घोषित किया जाए और अभिभावकों को सख्त सजा व जुर्माना मिले.

लैंगिक समानता पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी को बिल्कुल समान अधिकार मिले. पति-पत्नी की मृत्यु के बाद संपत्ति पर जीवित साथी के अधिकारों को सुरक्षित करने के एक समान नियम हो. संपत्ति की वसीयत करने के नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान हो.

बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार मिले. गोद लिए गए बच्चे को भी जैविक बच्चे के समान संपत्ति और परिवार में पूरे अधिकार मिले.