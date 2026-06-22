UCC को लेकर भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक, नहीं पहुंची कांग्रेस, बीजेपी ने दिए 10 सुझाव
UCC को लेकर भोपाल में हुई महत्वपूर्ण बैठक, नहीं पहुंची कांग्रेस, बीजेपी ने दिए 10 सुझाव, सीपीआई ने जताया विरोध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 7:55 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 8:02 PM IST
भोपाल: गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने की तैयारी चल रही है. इसका अंतिम प्रारुप तैयार करने के पहले एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. इसमें सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों ने अलग-अलग सत्रों में विभिन्न पक्षों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए हैं. राज्य स्तरीय बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी और सीपीआई के अलावा कोई भी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे.
सीपीआई ने जताया विरोध, बीजेपी ने दिए सुझाव
बैठक में सीपीआई की तरफ से राज्य प्रतिनिधि सदस्य पीवी रामचंद्रन ने इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई जैसी कई समस्याएं हैं, जिन पर विचार करने और इस दिशा में काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि यूसीसी के जरिए आदिवासी सहित दूसरे वर्गों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यूसीसी को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए.
बीजेपी ने सौंपे 10 सुझाव
बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल ने समिति को लिखित में 10 सुझाव सौंपे हैं. बीजेपी ने अपने सुझाव में कहा है कि सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए. साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतियों के द्वारा भारत में आकर शादी करने के मामले में 7 दिनों में रजिस्ट्रेशन और उसका पासपोर्ट लिकिंग भी समय सीमा में अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि शादी करके विदेश भागने के मामलों में रोक लग सके.
विवाह और तलाक विवाह की कानूनी आयु सभी धर्मों में पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय हो और इसका पालन न होने पर कठोर कार्रवाई हो. सभी विवाहों का कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए. उम्र से पहले विवाह कराने पर उसे अमान्य घोषित किया जाए और अभिभावकों को सख्त सजा व जुर्माना मिले.
लैंगिक समानता पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी को बिल्कुल समान अधिकार मिले. पति-पत्नी की मृत्यु के बाद संपत्ति पर जीवित साथी के अधिकारों को सुरक्षित करने के एक समान नियम हो. संपत्ति की वसीयत करने के नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान हो.
बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिकों को बच्चा गोद लेने का कानूनी अधिकार मिले. गोद लिए गए बच्चे को भी जैविक बच्चे के समान संपत्ति और परिवार में पूरे अधिकार मिले.
तलाक के बाद पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण के लिए एक समान और न्यायसंगत नियम तय हों. बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में माता और पिता दोनों को समान कानूनी दर्जा दिया जाए.
विवाह पंजीकरण, तलाक, गोद लेने और वसीयत प्रमाणित करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल बने, जिससे अदालतों का बोझ कम हो सके. डिजिटल विवाह प्रमाण-पत्र विवाह के तुरंत बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट मिले, जो हर जगह मान्य हो.
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल यदि बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, तो संपत्ति हस्तांतरण रद्द हो और भरण-पोषण भत्ता सीधे बच्चों की आय से काटा जाए. दिव्यांग बच्चों (विशेषकर बेटियों) के आजीवन सुरक्षा के लिए ट्रस्ट या विशेष कानूनी सुरक्षा का प्रावधान हो.
वैवाहिक संपदा का आधा अधिकार तलाक के बाद 50 फीसदी हक शादी के बाद खरीदी गई किसी भी संपत्ति पर, तलाक होने की स्थिति में पति-पत्नी दोनों का 50-50 प्रतिशत का समान अधिकार हो, ताकि घरेलू महिलाएं बेसहारा न हो.
त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था होनी चाहिए. विवाह, तलाक या गुजारे भत्ते से जुड़े पारिवारिक विवादों का निपटारा अधिकतम 6 महीने के भीतर करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और मध्यस्थता केन्द्र अनिवार्य हो.
यदि कोई एनआरआई भारत में शादी करता है, तो उसका पंजीकरण और पासपोर्ट लिंकिंग 7 दिनों के भीतर अनिवार्य हो, ताकि पत्नियों को लावारिस छोड़ने के मामलों पर रोक लग सके.
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सभी जिलों में दौरा कर चुकी समिति
बैठक में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई शामिल नहीं हो सकी. हालांकि सदस्य के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुध्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर और सदस्य सचिव के रूप में अजय कटेसरिया मौजूद थे. बैठक में पहले सत्र में मानव अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग से सुझाव लिए गए.
इसमें आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य ने अपने सुझाव रखे। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई. सरकारी विभागों द्वारा भी समिति के सामने अपने सुझाव रखे.