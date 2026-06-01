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मध्य प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है UCC, मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव

असम के बाद मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तेजी, मुख्यमंत्री मोहन यादव वे जनता और धार्मिक लोगों से मांगी राय.

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मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता ( यूसीसी) को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अब सरकार अब तेजी से प्रयास कर रही है. यूसीसी के लिए बनी समिति फिलहाल धार्मिक लोगों से इस संबंध में राय ले रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश के लोगों से ये अपील की है कि जनता भी वेबसाइट पर अपने सुझाव जरुर दें.

मुख्यमंत्री ने कहा-अलग-अलग मतों की आवश्यक्ता नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में राज्य सरकार लागू करने जा रही है. हमारे राज्य में चाहे बहनों के तलाक के मामले हों, चाहे पारिवारिक परंपराएं हों, चाहे भिन्न-भिन्न धार्मिक मामले हों, आज वैधानिक और सामाजिक रूप से इनमें भिन्नता की आवश्यकता नहीं है. वर्तमान में हमें समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की जरूरत है. अभी तीन राज्यों उत्तराखंड, गुजरात और असम ने इसको अपनाया है. हम भी राज्य में यूसीसी लागू करेंगे. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता भी वेबसाइट पर अपने सुझाव जरूर साझा करे."

MOHAN YADAV GOVT UNIFORM CIVIL CODE
मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर मांगी राय (ETV Bharat)

समिति गठित, फिलहाल ली जा रही धार्मिक लोगों की राय

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. इस मुद्दे पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि "यूसीसी को लेकर समिति बना दी गई है. इस समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है. इनके अलावा सदस्यों में रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ गोपाल शर्मा, शिक्षाविद बुधपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता शोभा पैठणकर और सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अजय कटेसरिया को सदस्य बनाया गया है.

ये समिति तलाक के साथ शादी उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों कानूनों का गहराई से पहले अध्ययन करेगी. उसके बाद समीक्षा की जाएगी और ड्राफ्ट तैयार होगा. समिति सभी अलग अलग जिलों में जाकर धार्मिक लोगों से सुझाव ले रही है.

यूसीसी के अनुकूल राज्य है एमपी, जल्द लागू हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी रिपोर्ट का संकलन करने के बाद हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए. राज्य की भी इच्छा है कि इसे लागू होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन-कल्याणकारी कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि एमपी उन अनुकूल राज्यों में से एक है, जहां यूसीसी लागू होना चाहिए. यूसीसी को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की गई है. मैं जनता से अपील करता हूं कि वह अपने सुझाव जरूर दे."

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