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मध्य प्रदेश को मिली 2 नई ट्रेनों की सौगात, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तक का सफर होगा लग्जरी

मध्य प्रदेश से पूर्वाेत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है. रेलवे ने 2 ट्रेनों को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में चलाने का निर्णय किया है.

यह ट्रेन 22 अक्टूबर से प्रत्येक गुरूवार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अगरतला के लिए रवाना होगी. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन तक के लिए भी ट्रेन का सफर आसान हो गया है. गुजरात के हापा से नाहरलागुन तक चलने वाली ट्रेन भी अब वीकली चलेगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब पूर्वी राज्य से सीधे जुड़ गई है. भोपाल से त्रिपुरा तक की यात्रा अब और आसान हो गई है. यातायात की बढ़ती मांग और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अगरतला तक साप्ताहिक नियमित ट्रेन चलेगी.

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से अगरतला तक 22 अक्टूबर से हर गुरुवार ट्रेन चलेगी. ट्रेन नंबर 11665 और 11666 को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस कर दिया गया है. यह ट्रेन भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से चलेगी और नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, माणिकपुर प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना क्षेत्र, बरौनी, कटिहार होते हुए गुवाहाटी सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होते हुए अगरतला तक पहुंचेगी.

इस ट्रेन के नियमित होने से मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के यात्रियों को खासा फायदा मिलेगा. अगरलता से यह ट्रेन 25 अक्टूबर से शुरू होगी और हर रविवार रानी कमलापति के लिए चलेगी.

हापा-नाहरलागुन से रतलाम, गुना, शिवपुरी को मिलेगा फायदा

इसके अलावा एक अन्य ट्रेन को भी नियमित साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किए जाने का निर्णय किया गया है. यह ट्रेन नंबर 19525 गुजरात के हापा रेलवे स्टेशन से चलकर अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागन तक 23 सितंबर से हर बुधवार चलेगी. जबकि ट्रेन नंबर 19526 नाहरलागुन से 26 सितंबर से हर शनिवार को यह ट्रेन रवाना होगी.

इस ट्रेन के चलने से प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड के अलावा भोपाल मंडल के ब्यावरा, राजगढ़, रुठियाई, गुना और शिवपुरी के यात्रियों को फायदा मिलेगा. यह ट्रेन गुजरात के हापा से चलकर राजकोट, अहमदाबाद, आणंद, गोधरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा राजगढ़, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, गोविंदपुरी, ग्यानपुर रोड, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर होते हुए नाहरलागुन पहुंचेगी.