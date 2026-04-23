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'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बोले सांसद त्रिवेंद्र

विशेष सत्र के दौरान देहरादून विधानसभा के बाहर विपक्ष के धरने पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तंज कसा.

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'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बोले सांसद त्रिवेंद्र (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 2:23 PM IST

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देहरादून: नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल, संसद में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद से ही देशभर में राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी राजनीतिक घमासान जारी है. जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष को महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरेने जा रही है. तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार भी 28 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत कर विपक्ष को घेरने का निर्णय ले चुकी है. ऐसे में कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज 23 अप्रैल को विधानसभा के बाहर धरना देने का निर्णय लिया है.

नारी वंदन अधिनियम संशोधन बिल को पारित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत किया था. लेकिन बिल पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया. जिसके चलते जवाबी हमले के तौर पर भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल, विपक्ष को इसके लिए कसूरवार करार दे रह हैं. इसके लिए भाजपा शासित राज्यों में विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की गई है. उत्तराखंड राज्य में आगामी साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसके दृष्टिगत भाजपा इस चुनावी वर्ष में विपक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर सांसद त्रिवेंद्र का तंज (VIDEO-ETV Bharat)

दरअसल, भारत सरकार ने संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 को लागू किए जाने को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया था. लेकिन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने की वजह से ही भाजपा विपक्षी दलों पर लगातार सवाल उठा रही है. इसके पीछे की एक मुख्य वजह परिसीमन विधेयक को भी माना जा रहा है. क्योंकि, नया परिसीमन लागू होने से देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है. क्योंकि लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव किया गया है. इसमें राज्यों की सीटें 530 से बढ़ाकर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़ाकर 35 करने की बात कही गई है. जिसके तहत, केंद्र में सत्ता के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 से बढ़कर 426 हो जाएगा. लेकिन विपक्षी दलों का समर्थन न मिलने से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है.

उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी की ओर से 23 अप्रैल को विधानसभा के बाहर किए जाने वाले धरना प्रदर्शन के सवाल पर हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है. इस बिल के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया. सदन की कार्रवाई के दौरान जब इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया उसी दौरान ही विपक्ष ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया था, साथ ही रिवीजन की डिमांड भी की थी. ऐसे में बिना बिल पढ़े, पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया, इससे कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की बहनों के प्रति सोच जगजाहिर हो गई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मंशा को भांपते हुए इस बात को कहा कि, विपक्ष इस बिल को पारित करने में सहयोग करे. बावजूद इसके कांग्रेस और उनका गठबंधन, इसके लिए राजी नहीं हुआ. जबकि देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण और निर्णय में उनकी भूमिका के लिए एक मौका दिया जा रहा था. ऐसे में कांग्रेस ने न सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत बुरा किया है, बल्कि आने वाले भारत के लिए अच्छा नहीं किया है.
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद, हरिद्वार लोकसभा-

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