ट्राइबल विभाग के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स के ट्रांसफर पर रोक, हाईकोर्ट ने कमिश्नर को दिए 30 दिन
मध्य प्रदेश में जनजातीय विभाग के हॉस्टल अधीक्षकों के फिलहाल नहीं होंगे ट्रांसफर. हाईकोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:46 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनजातीय विभाग के छात्रावास अधीक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर 30 दिनों में निर्णय लेने के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित किया है. एकलपीठ ने अभ्यावेदनों के निराकरण तक वर्तमान पदस्थापना, सेवा और छात्रावास अधीक्षक के प्रभार के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है.
जनजातीय कार्य विभाग के अध्यादेश को दी थी चुनौती
श्रीमती मीरा मार्को सहित अन्य की तरफ से दायर की गई याचिकाओं में जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को जारी अध्यादेश परिपत्र को चुनौती दी गई थी. इस परिपत्र के तहत वर्तमान पदस्थापना स्थल पर 7 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके छात्रावास अधीक्षकों का स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए थे. पारित आदेश के तहत भविष्य में ऐसे कर्मचारियों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार नहीं सौंपने का भी प्रावधान था.
शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद हों स्थानांतरण
याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के बीच स्थानांतरण होने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अप्रैल 2027 में शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक वर्तमान पदस्थापना पर बने रहने की अनुमति मांगी थी. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि वे विभागीय नीति के अनुसार स्थानांतरण विकल्प प्रस्तुत करने को तैयार हैं, लेकिन स्थानांतरण की कार्रवाई शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद की जाए.
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और उनका निराकरण विभागीय स्थानांतरण नीति के अनुसार किया जाएगा.
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'30 दिनों में करें सभी प्रकरणों का निराकरण'
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया कि "प्रमाणित आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अभ्यावेदनों का निष्पक्ष रूप से, कानून और प्रचलित स्थानांतरण नीति के अनुसार निराकरण किया जाए."