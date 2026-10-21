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ट्राइबल विभाग के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स के ट्रांसफर पर रोक, हाईकोर्ट ने कमिश्नर को दिए 30 दिन

जनजातीय विभाग के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स के ट्रांसफर पर रोक ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनजातीय विभाग के छात्रावास अधीक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर 30 दिनों में निर्णय लेने के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित किया है. एकलपीठ ने अभ्यावेदनों के निराकरण तक वर्तमान पदस्थापना, सेवा और छात्रावास अधीक्षक के प्रभार के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है.

जनजातीय कार्य विभाग के अध्यादेश को दी थी चुनौती श्रीमती मीरा मार्को सहित अन्य की तरफ से दायर की गई याचिकाओं में जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को जारी अध्यादेश परिपत्र को चुनौती दी गई थी. इस परिपत्र के तहत वर्तमान पदस्थापना स्थल पर 7 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके छात्रावास अधीक्षकों का स्थानांतरण करने के निर्देश दिए गए थे. पारित आदेश के तहत भविष्य में ऐसे कर्मचारियों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार नहीं सौंपने का भी प्रावधान था.