मध्य प्रदेश में कैमरे निकाल देंगे वाहनों की पूरी कुंडली, चैकिंग के नाम पर नहीं होगी अवैध वसूली

मध्य प्रदेश में हाईटेक होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाइवे पर कैमरे करेंगे वाहनों की निगरानी,वाहनों की मिलेगी पूरी जानकारी, ई डिटेक्शन सिस्टम से कनेक्ट होंगे कैमरे.

MP TRANSPORT NEW RULE
मध्य प्रदेश में कैमरे निकाल देंगे वाहनों की पूरी कुंडली
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 11:17 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर बिना फिटनेस, बीमा के चलने वाले वाहन अब कैमरों की कड़ी निगाह से बच नहीं पाएंगे. प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे पर अब कैमरों के माध्यम से ही हर वाहन की चैकिंग होगी. इसके लिए प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर हाईटेक कैमरों को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़े जाने की तैयारियां शुरू हो गई है. राज्य शासन ने ई डिटेक्शन सिस्टम लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है.

इस सिस्टम को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जोड़ा जाएगा. वाहनों के दस्तावेज में कमी पाए जाने पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान जनरेट होकर संबंधित के नंबर पर पहुंच जाएगा.

अब इस तरह बनेंगे चालान

प्रदेश में स्टेट हाईवे पर करीबन 110 टोल प्लाजा संचालित हैं. इसके अलावा प्रदेश में नेशनल हाईवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया के 97 टोल प्लाजा हैं. इन टोल प्लाजा से हर रोज हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब इन टोल प्लाजा पर यहां से गुजरने वाले हर वाहन की कैमरों के माध्यम से स्कैनिंग की जाएगी. वाहन जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरेगा, यहां लगाए जा रहे हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाहनों के नंबर को स्कैन करके इसके डाटा को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सेंट्रल सर्वर को भेज देगा.

CAMERAS SCAN VEHICLES ON HIGHWAY MP
हाइवे-टोल पर कैमरे करेंगे वाहनों की स्कैनिंग

डाटा स्कैन होने के साथ ही यह भी जानकारी मिल जाएगी कि वाहन का बीमा, फिटनेट और पीयूसी कब तक वैध है. इसके एक्सपायर होने की स्थिति में ऑटोमेटिक तरीके से ई-चालान जनरेट हो जाएगा.

राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

राज्य शासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है. परिवहन विभाग ने ई डिटेक्शन सेल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी से जनरेट होने वाले ई चालानों को जारी करने के लिए अधिकृत करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है. ई डिटेक्शन प्रणाली को दूसरे विभागों के साथ जोड़ा जाएगा. इसके बाद स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे गुजरने वाले वाहनों के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जरूरी दस्तावेजों की वैद्यता का सत्यापन ई डिटेक्शन प्रणाली के जरिए अपने आप हो जाएगा. ई चालान रजिस्टर्ड मोबाइल पर पहुंच जाएगा. इसकी जानकारी संबंधित आरटीओ ऑफिस में भी पहुंच जाएगी.

AUTOMATIC E CHALLAN SYSTEM 2026
एमपी में अवैध वसूली पर लगेगी रोक

भोपाल में तैयार हो रहा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर

ई डिटेशन सिस्टम के लिए भोपाल आरटीओ में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है. इसमें 24 घंटे टीमें लगातार यहां आने वाले डाटा को मैनेज करेगी. चालान जनरेट होने के बाद वाहन चालक ऑनलाइन ही इसे जमा कर सकेंगे. ऐसा न करने पर संबंधित आरटीओ ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे.

अब नहीं हो सकेगी अवैध वसूली

चैकिंग की हाईटेक प्रणाली लागू होने के अब स्टेट और नेशनल हाईवे पर चैकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम लगेगी. इस सिस्टम के लागू होने के बाद परिवहन विभाग के कर्मचारी सड़क पर वाहनों को रोककर चैकिंग नहीं कर सकेंगे. पूर्व में इस तरह की कई बार शिकायतें और वीडियो विभाग तक पहुंच चुके हैं.

संपादक की पसंद

