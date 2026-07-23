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मध्य प्रदेश में चेक प्वाइंट के बाद घटी परिवहन विभाग की कमाई, 2 साल में मिले सिर्फ 73 करोड़

मध्य प्रदेश विधानसभा में दी जानकारी में बताया गया कि 24 माह में चेक पोस्ट पर 4 लाख 56 हजार 427 चालान बनाए गए.

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मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की कमाई घटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अंतरराज्यीय चेक पोस्ट को अवैध वसूली की शिकायतों को बंद कर चेक प्वाइंट बनाए गए. इससे सरकार की होने वाली कमाई 40 फीसदी तक गिर गई है. पिछले 2 सालों में इन नए रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट पर चालानी कार्रवाई से सिर्फ 73.30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई. जबकि पहले परिवहन विभाग को इन्हीं चेकिंग पोस्ट से चालान की कार्रवाई से 183 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी. कांग्रेस ने सवाल किया है कि पूर्व में बंद किए गए चेक पोस्ट की वसूली सही है या फिर चेक प्वाइंट लगाए जाने के बाद हुई वसूली सही है.

चेक पोस्ट बंद कर शुरू हुए चेकिंग प्वाइंट

चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने जून 2024 से प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था. इसके स्थान पर राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था शुरू की थी. इस नई व्यवस्था में चेकिंग प्वाइंट को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए. इसके लिए चेकिंग प्वाइंट पर तैनात अमले को नई तकनीक से जोड़ा गया.

चेकिंग के दौरान अमले को बॉडीबार्न कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया. चालानी कार्रवाई ऑनलाइन की गई, इसके लिए पीओएस मशीन दी गई. स्पीड रडारगन और दूसरे अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए. इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया, इसके जरिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की गई.

चेक पोस्ट से कमाई रह गई आधी

प्रदेश में पूर्व में 45 चेक पोस्ट थे, हालाकि इनमें से कराहल, रानीगंज तिगैला, राजना, तरप को परिवहन आयुक्त के निर्देश पर अगस्त 2023 में ही बंद कर दिया गया था. इसके बाद अगस्त 2024 से प्रदेश में 45 चेक प्वाइंट स्थापित किए गए. हालांकि चेक पोस्ट के मुकाबले चेक प्वाइंट पर जुर्माना राशि में 40 फीसदी की कमी आई है.

परिवहन विभाग द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी में बताया गया कि जुलाई 2022 से जून 2024 के बीच 24 माह में चेक पोस्ट पर 4 लाख 56 हजार 427 चालान बनाए गए और इनसे 183 करोड़ का शुल्क वसूला गया था. लेकिन जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच 24 माह में चेक प्वाइंट पर 2 लाख 60 हजार 176 चालान ही बनाए गए. इन चालानों के रूप में 73.30 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई. यानी चालानी कार्रवाई घटकर 60 फीसदी रह गई है.

खर्च ज्यादा आय कम

उधर कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि चेक प्वाइंट बनने के बाद इन रूटों पर दुर्घटनाएं कम नहीं हुई, बल्कि पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं. इसके अलावा चेक प्वाइंट पर औसतन हर माह 7 लाख रुपए की आय हो रही है, जो चेक प्वाइंट पर होने वाले खर्चों से काफी कम है. यही वजह है कि विभाग चेक प्वाइंट पर मौजूद कर्मचारियों और इससे जुड़े संसाधनों की जानकारी नहीं दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चेक पोस्ट के मुकाबले चेक प्वाइंट पर होने वाली चालानी कार्रवाई और उसकी वसूली के आंकड़े गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं.

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