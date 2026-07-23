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मध्य प्रदेश में चेक प्वाइंट के बाद घटी परिवहन विभाग की कमाई, 2 साल में मिले सिर्फ 73 करोड़

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की कमाई घटी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अंतरराज्यीय चेक पोस्ट को अवैध वसूली की शिकायतों को बंद कर चेक प्वाइंट बनाए गए. इससे सरकार की होने वाली कमाई 40 फीसदी तक गिर गई है. पिछले 2 सालों में इन नए रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट पर चालानी कार्रवाई से सिर्फ 73.30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई. जबकि पहले परिवहन विभाग को इन्हीं चेकिंग पोस्ट से चालान की कार्रवाई से 183 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी. कांग्रेस ने सवाल किया है कि पूर्व में बंद किए गए चेक पोस्ट की वसूली सही है या फिर चेक प्वाइंट लगाए जाने के बाद हुई वसूली सही है. चेक पोस्ट बंद कर शुरू हुए चेकिंग प्वाइंट चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने जून 2024 से प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था. इसके स्थान पर राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था शुरू की थी. इस नई व्यवस्था में चेकिंग प्वाइंट को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए. इसके लिए चेकिंग प्वाइंट पर तैनात अमले को नई तकनीक से जोड़ा गया. मध्य प्रदेश में फर्राटा भरने को तैयार सरकारी बसें, देखें- पहले चरण के 40 रूट की सूची चेकिंग के दौरान अमले को बॉडीबार्न कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया. चालानी कार्रवाई ऑनलाइन की गई, इसके लिए पीओएस मशीन दी गई. स्पीड रडारगन और दूसरे अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए. इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया, इसके जरिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की गई.