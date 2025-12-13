ट्रांसमिशन लाइनों के लिए खतरा बना चायनीज मांझा, कैंपेन चलाकर होगी पतंगबाजों की निगरानी
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी अपनी विद्युत लाइनों के आसपास लोगों को पतंग उड़ाने पर लगाने जा रही प्रतिबंध. चलेगा रोको-टोको अभियान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 2:00 PM IST
इंदौर: लोगों के लिए जानलेवा बन रहा चाइनीज मांझा अब प्रदेश की बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भी खतरा बन रहा है. स्थिति यह है कि बीते 2 साल में चाइनीज मांझा 13 बार बिजली आपूर्ति ठप्प कर चुका है. आगामी मकर संक्रांति पास होने की वजह से पतंगबाजी शुरू हो चुकी है, इसको देखते हुए विद्युत वितरण कंपनी अपनी ट्रांसमिशन लाइन को बचाने के लिए रोको टोको अभियान चला रही है.
ट्रांसमिशन लाइन के आसपास पतंग उड़ाने वाले लोगों की होगी निगरानी
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी. ट्रांसको) अपनी विद्युत लाइनों के आसपास लोगों को पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. इसके लिए बाकायदा रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा, इस दौरान ट्रांसमिशन लाइन के आसपास पतंग उड़ाने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी. इस अभियान के तहत एम.पी. ट्रांसको ने इंदौर के उन क्षेत्रों को चिह्नित किया है जहाँ ज्यादातर पतंग उड़ाई जाती है. इन संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, बैनर और पी.ए. सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को सचेत और सतर्क किया जाएगा. ताकि जान-माल की हानि रोकी जा सके और उपभोक्ताओं को व्यापक क्षेत्र में बिजली के अनावश्यक लंबे व्यवधान का सामना न करना पड़े.
एमपी. ट्रांसको की एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमती नमृता जैन का कहना है कि पिछले दो वर्षों में इंदौर क्षेत्र में 13 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब पतंगों के साथ चायनीज मांझा ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आया. जिससे न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हुई, बल्कि ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त भी हुईं.
बिजली का सुचालक है चाइनीज मांझा
दरअसल भारतीय मांझा सूती धागे से तैयार होता है जो बिजली का कुचालक है लेकिन चायनीज मांझा, सामान्य सूती धागे से अलग होता है. विद्युत का सुचालक होने के कारण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. बिजली के दो तारों के बीच इसके संपर्क से सीधे शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें तेज करंट आता है. इसलिए
ट्रांसमिशन लाइनों के संपर्क में आने पर यह न केवल बिजली आपूर्ति में व्यवधान डालता है, बल्कि जान-माल की हानि का कारण भी बन सकता है. जब यह मांझा बिजली के तारों से टकराता है, तो इसमें मौजूद सामग्री के कारण करंट प्रवाहित हो सकता है, जिससे पतंग उड़ाने वाले और आसपास के लोगों को गंभीर खतरा होता है.
इंदौर में ये क्षेत्र है संवेदनशील
इंदौर में जिन क्षेत्रों को चायनीज मांझा के साथ पतंग उड़ाने के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है, उनमें मुख्य रूप से लिम्बोदी, मूसाखेड़ी, खजराना, महालक्ष्मी नगर, सुखलिया, गौरीनगर, बाणगंगा, तेजाजी नगर और नेमावर रोड शामिल हैं. इन क्षेत्रों में अभियान पर विशेष जोर रहेगा.