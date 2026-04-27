मध्य प्रदेश ने जीता “लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन” अवार्ड, GITB 2026 में एमपी पैवेलियन की धूम
जयपुर में 26 से 28 अप्रैल तक आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026 में देश-विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर, ट्रैवल ट्रेड और विशेषज्ञ हुए शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 9:42 PM IST
भोपाल: जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (GITB) 2026 में एमपी टूरिज्म को प्रतिष्ठित “Leading Tourism Destination” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. FICCI द्वारा यह सम्मान, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवॉर्ड्स (द्वितीय संस्करण) में दिया गया. एमपी की तरफ से यह पुरस्कार अतिरिक्त प्रबंध संचालक डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने ग्रहण किया.
मध्य प्रदेश की बढ़ती वैश्विक पहचान का प्रमाण है यह सम्मान
सचिव पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, एमपी टूरिज्म बोर्ड, डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि GITB 2026 में मिला यह सम्मान मध्य प्रदेश की बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है. हमारा प्रयास हमेशा से ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देना रहा है, जिसमें हमारी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत परंपराओं का अनुभव, सब एक साथ मिल सके. अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हम मध्य प्रदेश को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं.
एमपी टूरिज्म बोर्ड ने अपने पैवेलियन में विरासत, आध्यात्मिकता, वन्यजीव और सांस्कृतिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से किया पेश
जयपुर में 26 से 28 अप्रैल तक आयोजित GITB 2026 में देश-विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हितधारक और विशेषज्ञ शामिल हुए. आयोजन के दूसरे दिन भी एमपी टूरिज्म बोर्ड अपने विशेष पैवेलियन के माध्यम से विरासत, आध्यात्मिकता, वन्यजीव और सांस्कृतिक अनुभवों की विविधता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया. पैवेलियन में पारंपरिक ‘बधाई’ नृत्य की जीवंत प्रस्तुतियां दर्शकों को राज्य की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से परिचित करा रही हैं.
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साथ ही ‘सेव’, ‘गजक’ और ‘आम पना’ जैसे स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से आगंतुकों को मध्य प्रदेश के स्वाद का अनुभव भी कराया जा रहा है. मध्य प्रदेश अपने पर्यटन परिदृश्य को क्यूरेटेड अनुभवों और थीमैटिक सर्किट्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है. पैवेलियन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों, प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों और आध्यात्मिक स्थलों के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और ईको-टूरिज्म जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है.
व्यापारिक सहभागिता के माध्यम से वैश्विक साझेदारियों का विस्तार
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल प्रोफेशनल्स के साथ पूर्व निर्धारित B2B बैठकों में भाग ले रहा है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देना और इनबाउंड पर्यटन के अवसरों का विस्तार करना है. GITB जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली यह उपलब्धि उत्कृष्टता, सतत विकास और सांस्कृतिक प्रामाणिकता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो इसे वैश्विक यात्रियों के लिए अतुल्य भारत का हृदय” बनाती है.