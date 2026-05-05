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बरगी डैम क्रूज जैसे हादसों को लेकर तैयार होगा अलर्ट सिस्टम, पल-पल मौसम की मिलेगी जानकारी

बरगी डैम क्रूज जैसे हादसों को लेकर तैयार होगा अलर्ट सिस्टम ( ETV Bharat )