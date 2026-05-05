बरगी डैम क्रूज जैसे हादसों को लेकर तैयार होगा अलर्ट सिस्टम, पल-पल मौसम की मिलेगी जानकारी
जबलपुर बरगी डैम हादसे से शासन-प्रशासन ने लिया सबक, वाटर टूरिज्म साइट पर स्थापित होंगे फोरकास्ट माॅनीटरिंग सेंटर, मिलेगी पूरी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 10:03 AM IST
भोपाल: जबलपुर के बरगी डैम जैसा दर्दनाक हादसा फिर न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश की वाटर टूरिज्म साइट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे. इसके तहत वाटर टूरिज्म साइट पर मौसम की रियल टाइम माॅनिटरिंग के लिए ऐसे सभी स्थानों पर फोरकास्ट मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसकी मदद से स्थानीय स्तर पर तेज बारिश, आंधी आदि की रियल टाइम सटीक जानकारी मिलत सकेगी. इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी डेवलप कराने की तैयारी की जा रही है, जो सभी नाव, क्रूज और स्थानीय लोगों को अलर्ट जारी करेगा.
खराब मौसम बना था हादसे की वजह
जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे के लिए खराब मौसम की अनदेखी को माना जा रहा है. शुरुआती जांच में पता चला है कि जबलपुर में ऑरेंज अलर्ट के बाद भी क्रूज संचालक द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए जरूरी सावधानी नहीं अपनाई और क्रूज चलाया गया. इस वजह से क्रूज जब किनारे से दूर पहुंचा, उसी दौरान तेज हवा की वजह से उठी लहरों से क्रूज का संतुलन बिगड़ा और वह एक तरफ झुक गया. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई.
पर्यटन विभाग ने लिया सबक
उधर इस दर्दनाक हादसे से पर्यटन विभाग ने सबक लेते हुए ऐसी स्थिति से बचने के उपाए अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है. फिलहाल सभी वाटर टूरिज्म साइट पर क्रूज संचालन पर रोक लगाई गई और सुरक्षा इंतजामों का ऑडिट कराया जा रहा है. विभाग ने तय किया है कि अब ऑरेंज अलर्ट की स्थिति में पानी में क्रूज और वोट आदि नहीं उतारी जाएगी. इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा.
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इसके अलावा स्थानीय लोगों को मौसम में होने वाले बदलावों और अलर्ट की रियल टाइम जानकारी के लिए सभी वाटर टूरिज्म साइट पर फोरकास्ट माॅनीटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे. विभाग के वाटर स्पोर्ट्स के सलाहकार राजेन्द्र निगम बताते हैं "इसके लिए मौसम विभाग से रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग के लिए चर्चा की जा रही है. इसके अलावा एक मोबाइल ऐप पर डेवलप किया जा रहा है. इस ऐप की मदद से मौसम की लाइव अपडेट मिलती रहेगा, ताकि अलर्ट की स्थिति में क्रूज और वोट पानी में न उतारी जाए.