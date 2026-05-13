ETV Bharat / state

पर्यटन विभाग जानता था क्रूज चलने लायक नहीं, 3 बार किया गया था अलर्ट, पत्र ने खोले राज

जबलपुर में 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक क्रूज बरगी बांध में डूब गया था. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी. मामले की जांच फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी कर रहे हैं. अब इस मामले में एक अहम पत्र सामने आया है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि पर्यटन विभाग को पहले से ही जानकारी थी कि संबंधित क्रूज संचालन की स्थिति में नहीं था.

जबलपुर: 30 अप्रैल को जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच कर रहे हैं. इसी बीच में एक पत्र सामने आया है. जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि क्रूज के खराब हालत के बारे में पहले ही पर्यटन विभाग को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन भोपाल में बैठे अधिकारियों ने इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए यह क्रूज हादसा हुआ.

बताया जा रहा है कि क्रूज के इंजन ठीक से काम नहीं कर रहे थे. इस संबंध में पहली जांच 16 अप्रैल 2025 को की गई थी, जिसके बाद एक पत्र लिखकर क्रूज के इंजन बदलने की अनुशंसा की गई. इसके बाद 11 अगस्त 2025 को दूसरा पत्र भेजा गया. जब पर्यटन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो 17 नवंबर 2025 को तीसरा पत्र लिखा गया.

जबलपुर बरगी बांध क्रूज हादसे की तस्वीर (ETV bharat)

1 मार्च 2026 को बताया गया था क्रूज चलाने योग्य नहीं

इन तीनों पत्रों का संदर्भ जोड़ते हुए 1 मार्च 2026 को एक अंतिम पत्र भी जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि क्रूज बरगी बांध में संचालन योग्य नहीं है. पत्र में यह भी कहा गया था कि इंजन कभी भी आपात स्थिति में बंद हो सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है. इसके बावजूद यदि पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की होती, या तो इंजन बदलवाने की अनुमति दे दी होती अथवा क्रूज का संचालन बंद करा दिया होता, तो संभवतः 13 लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

खारिज हुईं दो जनहित याचिकाएं

इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं भी लगाई गई थी, लेकिन जब राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस को जांच सौंप दी, तब कोर्ट ने इन दोनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अब इस पत्र के सामने आने के बाद जांच समिति के सामने कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं इस पत्र और पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाही, तो उन्होंने मामला कोर्ट में होने के चलते कोई भी जवाब नहीं दिया.