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मध्य प्रदेश ने दिखाया हम दो, हमारे दो के नारे को ठेंगा, चार से ज्यादा बच्चों के मामले में एमपी टाॅप पर

मध्य प्रदेश के बाद बड़े परिवारों के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है. बिहार में पैदा होने वाले 100 बच्चों में 5.9 फीसदी बच्चे चौथी और उससे अधिक संतान हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य तीसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में हर 100 बच्चों में 5 फीसदी बच्चे चौथी और उससे अधिक संतान हैं. देश में आंध्र प्रदेश में चौथे और उससे ज्यादा बच्चों का प्रतिशत 0.5 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.5 है.

सामाजिक कार्यकर्ता आशा शुक्ला कहती हैं "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसा आर्थिक दवाब नहीं है. इसके अलावा अशिक्षा के कारण गर्भनिरोधक उपायों को भी अपनाने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता. यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एक परिवार में चार से पांच बच्चे पैदा हो रहे हैं. जबकि बड़े परिवार के साथ रहन-सहन के लिए बड़े संसाधन की जरूरत होती है. इसके अलावा खान-पान का अभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है."

मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवार का आंकड़ा सबसे ज्यादा है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश बड़े परिवार के मामले में नंबर एक पर है. हालांकि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 4 और उससे अधिक संतानों का आंकड़ा 3.9 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 7.2 है. यानी शहरी क्षेत्रों से लगभग दोगुना. इसके पीछे का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और साक्षरता की कमी को माना जा रहा है.

एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चौथे या उससे अधिक बच्चे के जन्म के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर वन बन गया है. राष्ट्रीय स्तर पर जहां चौथे या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों का आंकड़ा घटकर महज 3.5 प्रतिशत रह गया है, वहीं मध्य प्रदेश में यह दर 6.5 प्रतिशत है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी में टू चाइल्ड पॉलिसी खत्म करना चाह रही है. इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है. यानि अब दो से अधिक बच्चे वाले दंपत्ति भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे. लेकिन इससे पहले सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानि एसआरएस द्वारा जारी ताजा आंकड़े ने मध्य प्रदेश की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

देश में सबसे ज्यादा जन्मदर एमपी में

मध्य प्रदेश की जन्म दर देश में सबसे ज्यादा है. देश में जन्म दर का राष्ट्रीय औसत 18.3 प्रति हजार है. जबकि मध्य प्रदेश में जन्म दर का प्रतिशत 22.5 बच्चों का है. प्रदेश में हर घंटे 257 बच्चे जन्म ले रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में यह दर कहीं ज्यादा है. ग्रामीण इलाकों में 24.3 प्रति हजार जन्म दर है, जबकि तमिलनाडु में 11-12 प्रति हजार जन्म दर है.

इधर जन्म और मृत्यु के भारी अंतर के कारण राज्य की प्राकृतिक विकास दर 15.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है. इसका सीधा मतलब है कि हर 1,000 लोगों पर हर साल लगभग 16 नए सदस्य जुड़ रहे हैं. यह आने वाले वर्षों में स्कूलों, अस्पतालों, नौकरियों और शहरों पर बढ़ने वाले अत्यधिक दबाव का साफ संकेत है.

एनएचएम के रिटायर्ड डायरेक्टर पंकज शुक्ला कहते हैं "अधिक जन्मदर के साथ कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी जुड़ी होती हैं. हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी आई है. हालांकि ये आंकड़े अभी भी ज्यादा है, जिसके लिए अभी ग्रामीण स्तर पर काम करते की जरूरत है. प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के आंकड़े भी ज्यादा हैं. ऐसे मामले सबसे ज्यादा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सामने आते हैं."

शिशु और मातृ-मृत्यु दर के डरावने आंकड़े

बता दें कि अत्याधिक जन्मदर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी भयावह रूप ले चुकी हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 35 है, जो उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से देश में दूसरे स्थान पर है. इसमें भी सबसे चिंताजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश की शहरी शिशु मृत्यु दर 28 है, जो पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 37 है. इसके साथ ही राज्य में मातृ मृत्यु दर का बोझ भी बहुत ज्यादा है. मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 135 है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत 87 से काफी अधिक है.

3 साल के जन्म अंतराल को लेकर जागरूकता

इस निराशाजनक रिपोर्ट के बीच राहत की बात यह है कि राज्य में दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल रखने को लेकर जागरूकता थोड़ी बढ़ी है. मध्य प्रदेश की 41.5 प्रतिशत माताएं ऐसी हैं, जो दो बच्चों के जन्म के बीच 36 महीने से अधिक का अंतर रखती हैं. वहीं 11 प्रतिशत माताएं 30 से 36 महीने का अंतर रखती हैं. डॉक्टरों का मानना है कि यदि इस जन्म अंतराल को और सुधारा जाए और ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन के साधनों की पहुंच बढ़ाई जाए, तो जन्मदर और मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है.