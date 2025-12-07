ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 5 टॉप न्यू ईयर स्पॉट्स, यहां एक बार आए तो हर साल छुट्टियां बिताने का मन करेगा

यहां की खासियत यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही यहां वाटर स्पोर्ट पर्यटकों को आकर्षित करता है. वाटर स्पोर्ट में बनाना राइड, पैरासेलिंग, हॉट एयर बलून के साथ क्रूज भी हैं. ग्रामीण संस्कृति और फूड जोन का भी पर्यटक आनंद उठाते हैं. यहां रुकने के लिए टेंट सिटी आकर्षित करती है. बोरियामाल टापू भी पास है, यहां तक पर्यटक बोट से पहुंचते हैं. यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. यहां वन्य प्राणी भी आसानी से नजर आ सकते हैं. आने वाले समय में हनुवंतिया के पास ही ओंकारेश्वर अभ्यारण्य विकसित हो रहा है, जिससे यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए और अधिक अट्रैक्ट करेगा.

प्रदेश का मिनी गोवा हनुवंतिया टापू अगर आप गोवा की तरह समुद्र तटों का आनंद लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित हनुवंतिया टापू परफेक्ट जगह है. जिला मुख्यालय से 45 किमी पर स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल है, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 50 किमी की दूरी पर है. इसे प्रदेश का मिनी गोवा भी कहा जाता है. खास बात यह है कि हनुवंतिया इंदिरा सागर के बैक वाटर पर स्थित है. यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.

MP TOP 5 NEW YEAR SPOTS : नए साल 2026 का आगाज होने वाला है. नए साल का जश्न मनाने लोग घूमने जरूर जाते हैं. अगर आपको धूम धड़ाका, डीजे के शोर से इतर शांति के वातावरण में नये साल का जश्न माना है तो मध्य प्रदेश से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती. जहां घूमने की ऐसी कई जगहें हैं जो आपके न्यू ईयर को यादगार बना देंगी. इस आर्टिकल में हम आपको शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की ऐसी पांच जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप एक बार आए तो बार-बार आने का मन करेगा.

क्योटी में रोमांच भी, सुकून भी और सोशल मीडिया का ग्लैमर भी

रीवा से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित क्योटी जलप्रपात आज विंध्य का सबसे पसंदीदा और चर्चित पर्यटन स्थल बन चुका है. यह जगह सिर्फ एक सुंदर जलप्रपात नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिक माहौल का अनोखा संगम है. घने जंगलों का रोमांच, पहाड़ियों के बीच बहता झरना और रीवा राजघराने से जुड़ी इतिहास की अमूल्य छाप क्योटी हर तरह से समृद्ध व अनोखा है. इसी वजह से क्योटी जलप्रपात को आज 'विंध्य का मिनी वेकेशन स्पॉट' कहा जाने लगा है, जिसे न सिर्फ रीवा-सीधी-सतना के लोग बल्कि समूचे विंध्य के साथ यूपी और बिहार से आने वाले सैलानी भी खूब पसंद कर रहे हैं. छुट्टियों और नए साल को यादगार बनाने के लिए यह जगह अब परफेक्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है.

स्थानीय जानकार आशीष तिवारी निर्मल बताते हैं कि, ''पिकनिक स्पॉट में प्रवेश करते ही सैलानियों का स्वागत होता है. शिवधाम की पवित्र शांति से, यहां पहाड़ों के बीच से गिरते झरने का नज़ारा, घाटियों की खामोशी और जंगलों की ठंडी हवा से पूरा माहौल किसी मिनी हिल स्टेशन जैसा एहसास देता है.''

सतपुड़ा के मढ़ई में न्यू ईयर मनाएं यादगार

नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए मढ़ई चूरना, बोरी एवं पचमढ़ी पर्यटकों के लिए नया साल मनाने के लिए शानदार जगह है. प्रकृति ने यहां अपना खूब प्यार लुटाया है. यहां की हरियाली और वादियां पर्यटकों को दीवाना बना देंगी. एसटीआर में कोर एवं बफर क्षेत्र में पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंचते है. सतपुड़ा के जंगल भारत के सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक हैं. यहां आए दिन पर्यटकों को बाघ के दीदार होते हैं. अगर आपको कश्मीर की घाटियों जैसा फील करना है तो यह जगह न्यू ईयर मनाने के लिए परफेक्ट है.

सरसी आईलैंड देगा मालदीव्स वाली वाइब्स

अगर आपको मालदीव्स, गोवा व अंडमान और निकोबार जैसी वाइब्स चाहिए तो मध्य प्रदेश के सरसी आईलैंड की तरफ चले आएं. दिसंबर 2024 में सीएम मोहन यादव ने इस आईलैंड का उद्घाटन किया था. यहां देश-विदेश के आईलैंड्स की तरह लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं. पर्यटकों के मनोरंजन के लिए यहां बोटिंग, पैरा सीलिंग की सुविधा है. इसके अलावा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती हैं.

दिल चुरा लेगा मांडू का महल

अगर नए साल पर आपका घूमने का प्लान है और आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो कम बजट में मांडू घूम सकते हैं. उज्जैन से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा जिले में स्थित है मांडू, जिसे माण्डव भी कहा जाता है. यह जगह कई राजवंशों का केंद्र रही है. मालवा क्षेत्र के आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां बेहतरीन वॉटरफॉल है. जहाज महल पर्यटन प्रेमियों को खूब भाती है.