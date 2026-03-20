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अब मध्य प्रदेश लाएगा अपना हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे मापी जाएगी खुशहाली

ग्लोबल रैंकिंग में 116वें पायदान पर भारत. स्थानीय सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक ढांचे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा एमपी सरकार का हैप्पीनेस इंडेक्स.

MP to launch Happiness Index
एमपी लाएगा अपना हैप्पीनेस इंडेक्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 6:47 PM IST

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भोपाल: हैप्पीनेस इंडेक्स की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 116वें पायदान पर है, लेकिन अब मध्य प्रदेश इस पैमाने को अपने तरीके से समझने और मापने की तैयारी कर रहा है. विशेषज्ञों ने भी सवाल उठाया है कि क्या अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस इंडेक्स वास्तव में भारतीय समाज की खुशहाली को सही ढंग से दर्शाता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एमपी सरकार अपना अलग हैप्पीनेस इंडेक्स लाने जा रही है, जो स्थानीय सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक ढांचे को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.

क्यों जरूरी लगा अलग हैप्पीनेस इंडेक्स

आनंद विभाग के निदेशक कार्यक्रम सत्यप्रकाश आर्य के अनुसार, अब तक लोगों की खुशहाली का आकलन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां करती रही हैं. लेकिन इसे पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता है. दरअसल विदेशी एजेंसियां भारत में सीमित सैंपल पर सर्वे करती हैं. अक्सर 2 से 3 हजार लोगों से ही बातचीत कर पूरे देश की तस्वीर तय कर दी जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने छोटे सैंपल से 140 करोड़ की आबादी की खुशहाली को समझा जा सकता है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर अपना इंडेक्स तैयार करने का फैसला लिया है, ताकि जमीनी हकीकत सामने आ सके.

भारत और दुनिया के पैमानों में बड़ा अंतर

सत्य प्रकाश आर्य के मुताबिक भारत का सामाजिक ढांचा पश्चिमी देशों से काफी अलग है. यहां संयुक्त परिवार, रिश्ते, सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक जीवन की परंपरा मजबूत है. वहीं कई विकसित देशों में एकाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज्यादा प्रमुख है. वहीं भारत में शादी, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियां जीवन का अहम हिस्सा हैं, जबकि पश्चिम में लिव-इन या सिंगल लाइफ आम है. औसत आयु, जीवनशैली और सोच भी अलग है. ऐसे में एक ही पैमाने से दोनों को मापना स्वाभाविक रूप से गलत नतीजे दे सकता है.

क्या कहती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट

विश्व के 147 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 118वें स्थान से थोड़ा सुधार है. इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार सबसे खुशहाल देश बना हुआ है. हैप्पीनेस इंडेक्स सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं टिका होता है. इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, फैसले लेने की स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग और भ्रष्टाचार जैसे कारकों को शामिल किया जाता है. हालांकि ये पैमाने हर देश की सामाजिक संरचना को पूरी तरह से समझने के लिए सक्षम नहीं हैं.

हैप्पीनेस का एमपी मॉडल कैसे होगा अलग

आनंद विभाग के सीईओ आशीष कुमार के अनुसार राज्य का हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा व्यापक और जमीनी होगा. इसके लिए हर जिले में करीब 20 हजार लोगों से बातचीत कर सर्वे किया जाएगा. खुशी, संतोष, सामाजिक संबंध, मानसिक स्थिति और जीवन के अनुभवों को लेकर सवाल तैयार किए गए हैं. जिलेवार डेटा के आधार पर अलग-अलग योजनाएं भी बनाई जाएंगी. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में लोगों की खुशहाली कम है और वहां क्या सुधार किए जा सकते हैं.

ऐसे हुई प्रदेश में आनंद मंत्रालय की शुरुआत

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2016 में ही देश में अनोखी पहल करते हुए आनंद मंत्रालय की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में बढ़ती निराशा, अवसाद और तनाव को कम करना था. वर्तमान में राज्य आनंद संस्थान के जरिए ‘आनंद उत्सव’, ‘आनंद सभा’, ‘जॉय ऑफ गिविंग’ और ‘अल्पविराम’ जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. सीईओ कुमार ने बताया कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग इन गतिविधियों में भाग ले चुके हैं. यही अनुभव अब राज्य के हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार करने में मदद करेगा.

गीता से जुड़ा ‘आनंद’ का संदेश

भोपाल में अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी ‘आनंद’ को जीवन का मूल तत्व बताया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आनंद की भावना के साथ किया गया कार्य ही सच्चा योग है. उन्होंने जोर दिया कि सकारात्मक सोच और संतुलित मन ही असली खुशहाली का आधार है. वहीं कार्यक्रम में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने मुख्यमंत्री को भगवद गीता भेंट की.

उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 से तिहाड़ जेल में गीता के माध्यम से ‘अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान’ चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि गीता का ज्ञान बड़े से बड़े अपराधी को भी धर्मात्मा बना सकता है.

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