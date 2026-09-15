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न सीमेंट...न डामर, फिर भी पत्थर जैसे मजबूत बनेगी सड़क, सामान्य से कई गुना होगी मजबूत

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक, राजधानी स्थिति केन्द्रीय संस्थान एडवासं मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाली नई-नई रिसर्च को जानने के लिए पिछले दिनों वे संस्थान गए थे. संस्थान में किए जा रहे नए-नए प्रयोगों को देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ. संस्थान द्वारा सड़क निर्माण की विकसित की गई नई तकनीक के बारे में बताया गया.

देश में अपने तरह की यह नई सड़क एडवांस मैटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (AMPRI) की मदद से प्रदेश में बनाई जाएगी. राज्य सरकार ने इसके लिए AMPRI के साथ एमओयू किया है. मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक सड़क के बेहतर नतीजे रहे तो निर्माण की इस नई तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग होने जा रहा है. प्रदेश में अब ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें न तो बिटुमिनस का उपयोग होगा और न ही सीमेंट का. इसकी लाइफ भी सामान्य सड़क से करीबन तीन गुना होगी.

संस्थान द्वारा इस तकनीक से तैयार मैटेरियल के बेहतर नतीजे सामने आने के बाद अब सड़क निर्माण के लिए संस्थान से एमओयू साइन किया गया है. हमें खुशी है कि सीएसआईआर एम्प्री के साथ हमने एमओयू साइन किया है. किसी भी विभाग के साथ होने वाला यह पहला एमओयू है. इस एमओयू के साथ हम सीमेंटविहीन कंक्रीट की कल्पना कर रहे हैं.

बिना सीमेंट बनेगी कंक्रीट की सड़क (ETV Bharat)

सड़क के लिए पानी की भी नहीं होगी जरूरत

CSIR-AMPRI भोपाल के डायरेक्टर थल्लाड़ भास्कर ने बताया "मौजूदा समय में आमतौर पर बिटुमिन्स और सीमेंट से ही सड़कें बनाई जा रही हैं. हालांकि इनकी कुछ खासियत हैं तो कुछ कमियां भी हैं. बिटुमिन्स की सड़कों में बारिश में समस्या आती है और यह उखड़ जाती हैं, जबकि सीमेंट की सड़क में खर्च की राशि असर डालती है. संस्थान ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सस्टेनेवल डेवलपमेंट की दिशा में एक नए तरीके के मैटेरियल तैयार किया है."

"इसमें फ्लाई एश, रेडमड, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अवशिष्ट पदार्थ आदि का उपयोग किया गया है. इसकी मदद से तैयार मैटेरियल का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा. इससे तैयार होने वाली सड़क में न तो सीमेंट का उपयोग होगा और नही बिटुमिन्स का. इसके अलावा इस मैटेरियल से तैयार सड़क की तराई भी नहीं करनी होगी. इससे तैयार सड़क ज्यादा किफायती होगी."

जल्द ही प्रयोग के तौर पर बनाई जाएगी सड़क

मंत्री राकेश सिंह ने बताया "इस नई तकनीक से मध्य प्रदेश में देश में पहली सड़क जल्द ही तैयार होगी. इसके लिए एम्प्री को एक सड़क बनाने का काम सौंपा जाएगा. मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लगातार नवाचार होते रहे हैं. इन नवाचारों को दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाया गया है. प्रधानमंत्री मोदी भी मध्य प्रदेश के नवाचारों की सराहना कर चुके हैं. उम्मीद है कि यह नवाचार भी सफल होगा और देश में सराहा जाएगा."