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यूपी को पछाड़ मध्य प्रदेश बनेगा देश का मिल्क कैपिटल, 50 लाख लीटर दूध का टारगेट सेट

मध्य प्रदश में दूध उत्पादकों के खातों में आएंगे 10 हजार करोड़. मोहन यादव सरकार एक गाय वाले किसान को भी करेगी मालामाल

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एक गाय रखने वाले किसान तक भी पहुंचेगा विभाग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : May 11, 2026 at 5:48 PM IST

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भोपाल : भारत के लगभग हर घर में दूध का उपयोग होता है. इसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए सहित कई पोषक तत्वों का बेहतर स्त्रोत माना जाता है. देश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद मध्यप्रदेश मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मध्यप्रदेश में पिछले एक साल में दुग्ध उत्पादन के मामले में 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्यों में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब बड़ी दूध डेयरी के अलावा अब 5 से कम पशु पालकों के लिए भी योजना लाने की तैयारी कर रही है.

किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ डालने का प्लान

दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी उद्योग के बाद अब छोटे पशु पालकों के लिए भी योजना लाने की तैयारी कर रही है. मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल कहते हैं कि प्रदेश में किसानों को दुग्ध समितियों से जोड़ा जा रहा है. सांची दुग्ध संघ के सीईओ प्रतीश जोशी कहते हैं, '' पूरे प्रदेश में 2500 नए गांवों के किसानों को समितियों से जोड़ा गया यानी करीबन 50 हजार किसानों को जोड़ा गया है. इन समितियों के जरिए ही किसानों से दूध खरीदा जा रहा है और इसी के जरिए किसानों के खातों में पैसे डाले जा रहा हैं.''

जानकारी देते सांची दुग्ध संघ के सीईओ प्रतीश जोशी (Etv Bharat)

50 लाख लीटर दूध उत्पादन का टारगेट

प्रदेश में 7 हजार नई दुग्ध समितियां बनी हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश में दुध का उत्पादन के साथ दूध का कलेक्शन भी बढ़ रहा है. प्रदेश में अब करीब 13 लाख लीटर हर दिन दूध का कलेक्शन समितियों द्वारा किया जा रहा है. इस साल दूध उत्पादन करने वाले किसानों के खातों में तीन सौ करोड़ रुपए ज्यादा डाले गए हैं. सरकार की कोशिश अगले तीन सालों में 50 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करने का टारगेट फिक्स किया गया है, इस दिशा में तेजी से सरकार काम कर रही है. इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद प्रदेश के किसानों के खातों में हर साल 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि पहुंचेगी.

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यूपी को पछाड़कर मध्यप्रदेश बन सकता है मिल्क कैपिटल (Getty Images)

एक गाय रखने वाले किसान तक भी पहुंचेगा विभाग

प्रदेश के किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा आधा दर्जन योजनाएं संचालित की जा रही हैं. 14 अप्रेल 2025 को राज्य में शुरू की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानों को 40 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, इसमें 10 लाख तक की सब्सिडी तक का प्रावधान है. इस योजना के जरिए डेयरी खोलने पिछले एक साल 2600 से ज्यादा लोग आगे आए हैं. पशुपालन मंत्री लखन पटेल कहते हैं, '' दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले चरण में 10 और 10 से अधिक पशुपालन करने वाले किसानों तक विभाग पहुंचा है. ऐसे पशुपालकों को पशुओं की नस्ल सुधार के कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इसके बाद 5 और उससे अधिक संख्या वाले पशु पालकों तक विभाग पहुंचा है और अब तीसरे चरण में विभाग का फोकस 5 से कम संख्या वाले पशुपालकों तक पहुंचने का है.''

Mp to become milk capital
एक गाय रखने वाले किसान तक भी पहुंचेगा विभाग (Etv Bharat)

पशुपालन मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश एक पशु रखने वाले किसान तक पहुंचने की है, ताकि हिरणगर्भा योजना के जरिए ऐसे पशुओं का नस्ल सुधार करें. जिससे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल की बछिया ही पैदा हों.

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50 लाख लीटर दूध उत्पादन का टारगेट (IANS)

बढ़ेगा 7 गुना तक दुग्ध उत्पादन

वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौ वंश पशु संख्या देश में तीसरे स्थान पर है. प्रदेश में 187.50 लाख गौ वंश मौजूद हैं, जो लगभग उत्तर प्रदेश के गौवंश 190.20 लाख के बराबर है, लेकिन दुग्ध उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश यूपी से काफी पीछे है. यही वजह है कि प्रदेश में गौवंश नस्ल सुधार का काम तेजी से चल रहा है. पशुपालन विभाग के संचालक पीएस पटेल कहते हैं, '' नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है. इसमें देशी नस्ल गिर, साहीवाल नस्ल की बछिया ही पैदा होती है. इससे देशी गाय जहां एक दिन में 3 लीटर दूध देती हैं, वहीं साहीवाल और गिर एक दिन में 20 लीटर तक दूध देती हैं, इसका फायदा किसानों को मिलेगा और प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा.''

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उधर डेयरी उद्योग की तरफ कदम बढ़ा रहे किसानों के लिए भी गिर और साहीवाल नस्ल की गाय खरीदने की बाध्यता की गई है. भोपाल के खजूरी रोड़ पर दूध डेयरी संचालित करने वाले किसान संजय मीणा कहते हैं, '' देशी गाय के मुकाबले साहीवाल और गिर नस्ल की गाय से दुग्ध उत्पादन काफी फायदेमंद है. जितना चार देसी गाय में दूध नहीं निकलता उतना एक गिर गाय दूध देती है. यही वजह है कि मैंने 20 गिर नस्ल की गाय ही खरीदी है. खेती के साथ दूध उत्पादन से आय का एक अलग जरिया शुरू हुआ है.''

Last Updated : May 11, 2026 at 5:48 PM IST

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