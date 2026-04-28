ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बाघों की नस्ल पैदा नहीं होगी कमजोर, मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व में चल रहा गजब प्रयोग

मध्य प्रदेश के इस टाइगर रिजर्व में चल रहा गजब प्रयोग ( ETV Bharat )

सागर: गुजरात के गिर के शेर और मध्य प्रदेश के बारहसिंघा संकट में आ गए थे, क्योंकि एक जगह पर सिमटे होने के कारण अंत:प्रजनन (Inbreeding) की समस्या के चलते इनकी नस्ल कमजोर हो रही थी और धीरे-धीरे इनकी आबादी पर संकट आ रहा था. इन दो बड़ी प्रजातियों पर आज संकट को देखते हुए टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ने एक बड़ी सीख ली और दुनिया भर में अपने बाघों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के बाघ अंत:प्रजनन (Inbreeding) की समस्या का शिकार ना हो जाए और उनकी नस्ल कमजोर ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती रिजर्व है. यह प्रयोग ज्यादातर मध्य प्रदेश के उन टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है, जो नए हैं और दूसरे टाइगर रिजर्व से गलियारे (corridor) के तौर पर जुड़े हुए हैं, ताकि वहां के बाद दूसरे जंगलों में विचरण करें और नए साथी के साथ समागम (Mating) कर आनुवांशिक तौर पर उत्तम नस्ल तैयार करें, ताकि भविष्य में मध्य प्रदेश के बाघों की नस्ल सर्वश्रेष्ठ नस्ल हो. डिप्टी डायरेक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat) क्या है अंत:प्रजनन (Inbreeding) बाघों की नस्ल की सुधार के दिशा में किए जा रहे प्रयासों को समझने के लिए सबसे पहले अंत:प्रजनन (Inbreeding) और उससे जुड़ी चुनौतियों को समझना होगा. नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह बताते हैं कि "जैसे भारतीय परंपरा में सगोत्रीय विवाह (Consanguineous Marriage) नहीं किए जाते हैं. यह एक तरह से Inbreeding को रोकने का ही प्रयास है, क्योंकि सगोत्रीय विवाह होगा, तो बहुत संभावना है कि आनुवांशिक तौर पर बहन और भाई का विवाह हो जाएगा. विज्ञान में इसे ही अंत:प्रजनन (Inbreeding) कहा गया है. नौरादेही टाइगर रिजर्व में टाइगर (Nauradehi Tiger Reserve) भारतीय संस्कृति विज्ञान से ही जन्मी है. हमारे ऋषि मुनियों और अध्येताओं ने विज्ञान को समझा और परंपरा का रूप दिया है. सभी को पता है कि मानव शरीर के अंदर जीव और क्रोमोसोम होते हैं. इनमें X माता से और Y पिता से प्राप्त होता है. वहीं लड़कियों के लिए दोनों XX माता और पिता से प्राप्त होते हैं. मानव शरीर में चाहे रंग, बाल, नाक, कान और दूसरे अंग हैं, वह जीन से ही निर्धारित होते हैं. प्राकृतिक रूप से कुछ जीन प्रभावी (dominant) और कुछ जीन अप्रभावी (recessive) होते है. जो प्रभावी जीन होते हैं, वह X या Y किसी एक में होते हैं और कमजोर जीन X और Y दोनों में होते हैं. प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो बीमारियां हैं, वह अप्रभावी या कमजोर प्रकृति के होते है. यह जीन मां-बाप दोनों से आते हैं. अगर भाई-बहन में समागम (Mating) होगा, तो मां-बाप से जीन आने की संभावना बढ़ती है. सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया जैसी समस्याएं इसी वजह से होती हैं. इसलिए विज्ञान भी कहता है कि शादी के समय आप कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन आरएच (Rh) फैक्टर जरूर मिलाओ.