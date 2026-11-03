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जबलपुर से जुड़ेंगे कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, टाइगर सर्किट दिलाएगा वाइल्ड लाइफ का पूरा मजा

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सागर: मध्य प्रदेश की वाइल्डलाइफ सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है. देश भर में टाइगर सहित कई वन्यजीवों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है. देश के पर्यटक और विदेशी पर्यटक भारत में वन्यजीव पर्यटन के लिए काफी ज्यादा संख्या में एमपी आते हैं, लेकिन कई बार अच्छी रोड, रेल और एयर कनेक्टिवटी ना होने के कारण देशी और विदेशी सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से निजात के लिए अब मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ की लागत से टाइगर टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा रहा है.

जिसमें प्रदेश के सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ इस टूरिस्ट सर्किट के जरिए जबलपुर से जुड़ जाएंगे और जबलपुर से एयर, रेल और शानदार रोड कनेक्टिवटी पर्यटकों को मिलेगी.