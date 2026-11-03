जबलपुर से जुड़ेंगे कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, टाइगर सर्किट दिलाएगा वाइल्ड लाइफ का पूरा मजा
मध्य प्रदेश में जल्द पूरा होगा सेंट्रल इंडिया टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर का सपना पूरा, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी के साथ टूरिज्म पर फोकस. कपिल तिवारी रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:27 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश की वाइल्डलाइफ सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है. देश भर में टाइगर सहित कई वन्यजीवों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है. देश के पर्यटक और विदेशी पर्यटक भारत में वन्यजीव पर्यटन के लिए काफी ज्यादा संख्या में एमपी आते हैं, लेकिन कई बार अच्छी रोड, रेल और एयर कनेक्टिवटी ना होने के कारण देशी और विदेशी सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से निजात के लिए अब मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ की लागत से टाइगर टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जा रहा है.
जिसमें प्रदेश के सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ इस टूरिस्ट सर्किट के जरिए जबलपुर से जुड़ जाएंगे और जबलपुर से एयर, रेल और शानदार रोड कनेक्टिवटी पर्यटकों को मिलेगी.
अलग-अलग चरणों में आकार ले रहा है टाइगर टूरिस्ट सर्किट
जहां तक टाइगर टूरिस्ट सर्किट (टाइगर कॉरिडोर) की बात करें, तो मौजूदा स्थिति में 625 किमी के टाइगर टूरिस्ट सर्किट के लिए अलग-अलग चरणों में काम शुरू हो गया है. पहले फेस में पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को जबलपुर से आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5500 से 6000 करोड़ रुपए है. मध्य प्रदेश सरकार का पीडब्ल्यूडी और केंद्र सरकार का एनएचएआई मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाइवे 46 पर इटारसी और बैतूल के बीच 22 किमी टाइगर कॉरिडोर के हिस्से की सड़क को फोरलेन में तब्दील करने के लिए 758 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है.
टाइगर कॉरिडोर से कम होगी दूरी
इस प्रोजेक्ट के तहत पहले फेस में जबलपुर से पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को इस तरह जोड़ा जा रहा है कि जबलपुर से इन तीनों टाइगर रिजर्व की दूरी कम हो जाएगी. फिलहाल यहां बांधवगढ़ की जबलपुर से दूरी 180 किमी पड़ती है, वो सिमटकर 155 किमी रह जाएगी. इसके साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व की दूरी 123 किमी की जगह महज 104 किमी रह जाएगी. कान्हा की जबलपुर से दूरी 148 किमी की जगह 118 किमी रह जाएगी.
इसका फायदा सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले को भी मिलेगा. दूसरे चरण में इस टाइगर कॉरिडोर में अन्य टाइगर रिजर्व भी जोड़े जाएंगे. जबलपुर की सीमा से लगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नौरादेही टाइगर रिजर्व तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व और दूसरे टाइगर रिजर्व को अगले फेस में जोड़ने की तैयारी है.
फिलहाल प्रोजेक्ट का डीपीआर और सर्वे रिपोर्ट एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ 2028 के पहले ये प्रोजेक्ट आकार ले ले, तो बाहर से आने वाले सैलानी उज्जैन के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे.
वन्यजीव सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस
एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी मिलकर जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं. उसमें सबसे पहली प्राथमिकता वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यटकों को आसान सफर है. वन्यजीवों की आवाजाही के लिए प्रोजेक्ट के तहत विशेष ओवरपास, अंडरपास, ईको फ्रेंडली फ्लाईओवर और स्लो ट्रैफिक जोन तैयार किए जाएंगे. इसके साथ ही यहां पर एआई आधारित वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा पुख्ता रहे. प्रयोग के तौर फिलहाल भोपाल के आसपास वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एआई के जरिए की जा रही है.
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क्या होगा फायदा
टाइगर टूरिस्ट सर्किट या टाइगर कॉरिडोर का फायदा सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने में मिलेगा. जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे. होटल, टूर एंड ट्रैवल्स, गाइड और इन इलाकों की विशेषताओं जैसे हस्तशिल्प, खानपान को बढ़ावा मिलेगा. ये टाइगर कॉरिडोर आदिवासी इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
क्या कहते हैं जिम्मेदार
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि "सेंट्रल इंडिया टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर (टाइगर सर्किट) देश का पहला राज्य-स्तरीय बहुराष्ट्रीय उद्यान बाघ गलियारा होगा, जिसे NHAI और PWD मिलकर तैयार कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति दी गयी है. ये प्रोजेक्ट अलग अलग चरणों में पूरा होगा. पहले चरण पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को जोड़ा जाएगा. फिर धीरे-धीरे सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा. हमारी पहली प्राथमिक वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ वाइल्डलाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देना है. ताकि इन इलाकों में रोजगार के अवसर प्रदान हो.