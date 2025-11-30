मध्य प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला
मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से पर्यटक केवल दिन में कर पाएंगे जंगल सफारी. मुख्य वन संरक्षक ने सभी टाइगर रिजर्व को जारी किए निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में 1 दिसंबर से नाइट जंगल सफारी बंद हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं. यह फैसला वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से लिया गया है. इसके साथ ही नाइट सफारी के लिए की गई प्री बुकिंग की राशि भी पर्यटकों को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं.
पर्यटक केवल दिन में कर पाएंगे जंगल सफारी
सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जंगल सफारी पर रोक के आदेश दिए थे. जिसके बाद इस आदेश का पालन करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन ने निर्देश जारी कर दिए हैं. अब 1 दिसंबर से सिर्फ दिन में ही पर्यटक जंगल सफारी कर सकेंगे. इसके साथ ही नाइट सफारी के लिए जो बुकिंग पर्यटकों द्वारा की गई थी, उनकी राशि वापस किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
नाइट जंगल सफारी की बुकिंग हुई बंद
1 दिसंबर से बफर जोन में नाइट जंगल सफारी बंद किए जाने के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व में नाइट जंगल सफारी की बुकिंग बंद कर दी गई है. जिससे प्रदेश के सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, माधव और पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटक नाइट सफारी का आनंद नहीं ले सकेंगे.
'रात्रिकालीन सफारी पर प्रतिबंध'
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब 1 दिसंबर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में संचालित रात्रिकालीन सफारी पर प्रतिबंध रहेगा. जिन पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग कराई है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले से बुकिंग की राशि लौटाई जाएगी."
राखी नंदा ने आगे बताया, "अब तक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पिपरिया बफर, बागड़ा बफर और देलाखारी बफर क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय सफारी संचालित होती थी. नाइट सफारी का समय शाम 6 बजे से तय किया गया था. प्रतिबंध के बाद अब केवल दिन में सफारी की अनुमति रहेगी. यह फैसला वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से लिया गया है."