ETV Bharat / state

न्यू ईयर के लिए मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व फुल, रातापानी और नौरादेही में ऑप्शन बाकी

नए साल के जश्न के लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पहले हफ्ते की बुकिंग फुल. नहीं बजेगा डीजे, अलाव पर भी पाबंदी.

MP TIGER RESERVES BOOKING FULL
न्यू ईयर के लिए मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व फुल (PCCF Wildlife)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 6:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: नए साल का जश्न मनाने के लिए यदि आप मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की ओर रूख करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले बुकिंग जरूर करा लें. मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में 2025 की आखिरी शाम से लेकर नए साल के पहले हफ्ते तक की बुकिंग फुल हो गई है. सबसे ज्यादा बाघों वालों टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ के प्रमुख गेट से एंट्री की बुकिंग 10 जनवरी तक फुल हो चुकी है. ऐसी ही स्थिति टाइगर रिजर्व के आसपास बने रिसोर्ट, होटल और रेस्तरां की भी है. हालांकि अभी भी टाइगर रिजर्व के कुछ गेट से एंट्री का विकल्प खुला हुआ है.

'बांधवगढ़ के प्रमुख गेट से एंट्री फुल लेकिन ऑप्शन मौजूद'

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल न्यू ईयर के समय सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेल के मुताबिक "आमतौर पर नए साल पर प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बुकिंग कराई है. जंगल से सटे होटल्स और रिसोर्ट में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बुकिंग कराई है. बांधवगढ़ के कोर और बफर जोन में करीबन 1 हजार पर्यटक सफारी के लिए पहुंच रहे हैं.

यही स्थिति दूसरे टाइगर रिजर्व की भी है. बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा पर्यटक खितौली, मगाधी और ताला गेट से सफारी करना पसंद करते हैं. इन तीनों गेटों से सफारी अगले 10 जनवरी तक फुल हो चुकी है. हालांकि पर्यटक अभी भी बफर जोन के 3 गेट धमोकर, जोहिला और पनपथा से सफारी का आनंद ले सकते हैं. इन तीनों ही गेट से बुकिंग के ऑप्शन अभी मौजूद हैं."

Ratapani Nauradehi Tiger Reserves
रातापानी और नौरादेही में ऑप्शन बाकी (PCCF Wildlife)

कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सफारी फुल, बफर खाली

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के 5 प्रमुख गेट से सुबह और शाम दोनों की बुकिंग नए साल के शुरूआत के एक हफ्ते के लिए बुक हो चुकी है. कान्हा के किसली, मुक्की, सरही गेट और सरही खाटिया से बुकिंग फुल है. जबकि बफर जोन के गेट से अभी भी सफारी के लिए पर्याप्त बुकिंग खाली हैं. यहां से पर्यटक जंगल में नए साल में घूमने का आनंद उठा सकते हैं.

पेंच ,पन्ना और सतपुड़ा में टाइगर रिजर्व में बुकिंग फुल

मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में नए साल के पहले हफ्ते में एडवांस बुकिंग हो चुकी है. हालांकि बफर जोन में घूमने के लिए अभी भी बुकिंग कराई जा सकती है. पेंच टाइगर रिजर्व के टीलिया, रौखड़, खबासा बफर जोन में घूमा जा सकता है.

पन्ना टाइगर रिजर्व में भी कोर एरिया के तीनों गेट से बुकिंग नए साल के पहले हफ्ते में फुल हो चुकी है. कोर एरिया में अगले 7 जनवरी तक बुकिंग फुल है. हालांकि बफर एरिया में अभी भी बुकिंग कराई जा सकती है.

TIGER RESERVES BOOKING NEW YEAR
कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सफारी फुल, बफर खाली (PCCF Wildlife)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी कोर एरिया में 2 जनवरी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालांकि इसके बाद सतपुड़ा के कोर एरिया में घूमा जा सकता है. वहीं बफर एरिया में नए साल के लिए बुकिंग कराई जा सकती है.

यहां पर्यटकों की संख्या अभी भी कम

प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अभी भी पर्यटकों की कमी है. यहां नए साल में सफारी का आनंद लिया जा सकता है. राजधानी भोपाल से सटे रातापानी के झिरी और देलावाड़ी में नए साल में पहुंचा जा सकता है. यहां पर्यटकों को आसानी से बुकिंग मिल सकती है. यही स्थिति नौरादेही यानि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की है. यहां भी आपको आसानी से बुकिंग मिल जाएगी.

नहीं बजेगा डीजे, अलाव पर भी पाबंदी

नए साल के जश्न को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर रिजर्व से सटे होटल्स, रेस्तरां, रिसोर्ट में न्यू ईयर पार्टी को सादगी से मनाने के निर्देश दिए हैं. होटल और रिसोर्ट संचालक न्यू ईयर पार्टी के लिए विशेष आयोजन तो कर सकेंगे, लेकिन यहां डीजे और साउंड सिस्टम नहीं बजा सकेंगे. इसके अलावा यहां अलाव पर भी रोक लगाई गई है. उधर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है.

TAGGED:

TIGER RESERVES BOOKING NEW YEAR
PENCH PANNA SATPURA TIGER RESERVES
BANDHAVGARH TIGER RESERVE
RATAPANI NAURADEHI TIGER RESERVES
MP TIGER RESERVES BOOKING FULL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.