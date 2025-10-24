क्रिसमस और न्यू ईयर का बना रहे हैं प्लान, जानिए मध्य प्रदेश के किन टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल
क्रिसमस और नए साल पर टाइगर रिजर्व घूमने का बना रहे हैं प्लान,पहले पढ़ लें ये खबर, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 8:28 PM IST
भोपाल: दीपावली के फेस्टिव सीजन के बाद पर्यटकों ने सर्दियों में घूमने की प्लानिंग शुरू कर दी है. यदि आप भी दिसंबर की छुट्टियों में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र और खासतौर से टाइगर रिजर्व में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जल्दी बुकिंग करा लें, क्योंकि मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बुकिंग स्लॉट तेजी से फुल हो रहे हैं. स्थिति यह है कि नए साल के आगाज में अभी भले ही 2 माह का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में बुकिंग फुल हो गई है.
सबसे ज्यादा बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ में क्रिसमस से लेकर 31 दिसंबर तक बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है. यही स्थिति बाकी प्रमुख टाइगर रिजर्व की है. आइए बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में कितने स्लॉट हैं बाकी...
पन्ना टाइगर रिजर्व में बुकिंग फुल
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में मंडला, हिनौता, अकोला और झिन्ना गेट हैं. इसमें से सबसे ज्यादा पर्यटक हिनौता गेट और मंडला गेट से ही सफारी करना पसंद करते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता और मंडला गेट से 1 नवंबर से ही बुकिंग फुल होना शुरू हो गई है. खासतौर से क्रिसमस की छुट्टियों से लेकर 31 दिसंबर तक पर्यटकों द्वारा बुकिंग दो माह पहले ही कर ली गई है.
पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता, मंडला और अकोला में 31 दिसंबर को शाम की सफारी बंद रहेगी. जबकि सुबह की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है. इसी तरह 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 के लिए हिनौता और मंडला में फुल हो चुकी है, जबकि अकोलार गेट से सिर्फ सुबह ही बुकिंग हो सकेगी. सिंगल सीट के लिए जरूर अभी बुकिंग के मौके उपलब्ध हैं.
बांधवगढ़ की सबसे ज्यादा डिमांड
खुले जंगल में बाघ देखने के मामले में पर्यटक सबसे ज्यादा बांधवगढ़ को ही पसंद करते हैं. यही वजह है कि सफारी के गेट खुलने के बाद से ही बांधवगढ़ में पर्यटक पहुंचने लगे हैं. बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा पर्यटक खिटौली, मगाधी और ताला गेट से सफारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा टाइगर और दूसरे वन्य जीव देखने का मौका मिलता है. यही वजह है कि बांधवगढ़ में इन तीनों ही गेट से 21 दिसंबर से ही फुल व्हीकल की बुकिंग लगभग फुल हो गई है.
1 जनवरी 2026 तक इन तीनों ही गेट से फुल व्हीकल की बुकिंग पहले ही हो चुकी है. यही स्थिति सिंगल सीट की भी है. तीनों ही गेट से सिंगल सीट के लिए 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक एक भी सीट खाली नहीं है.
कान्हा में 3 गेट सबसे फेवरेट
प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटक सफारी के लिए तीन गेट कान्हा, किसली और मुक्की गेट ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. इन तीनों ही सफारी स्पॉट पर क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल के स्वागत के लिए बुकिंग अभी से शुरू हो गई है. 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक तीनों ही सफारी स्पॉट्स के लिए फुल व्हीकल की बुकिंग 90 फीसदी तक फुल हो चुकी है. इसी तरह 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सिंगल सीट की बुकिंग भी फुल होने के आखिरी चरण में है.
पेंच टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर से बुकिंग फुल
प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में जामतारा, करमाझिरी और टौरिया गेट सफारी के लिए सबसे पसंदीदा माना जाता है. इन तीनों ही गेट से नए साल के पहले सफारी के लिए लोगों द्वारा एडवांस बुकिंग कराई जा रही है. यहां 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक फुल व्हीकल मिलना मुश्किल होगा. यहां सभी स्लॉट 2 माह पहले ही बुक हो चुके हैं. सिंगल सीट के लिए कुल जगह जरूर खाली बची है.
मढ़ई तेजी से हो रहा फुल
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भीमकुंड चूरना, मढ़ई, मल्लुपुरा, पनारपानी पचमढ़ी गेट से सफारी कराई जाती है. इसमें से मढ़ई में सफारी 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का फुल व्हीकल स्लॉट लगभग फुल हो चुका है. यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को अब दूसरे गेट का विकल्प ही अपनाना होगा.
दो टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का टोटा
प्रदेश में रानी दुगावती टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व में भी जंगल सफारी शुरू हो गई है. इन दोनों टाइगर रिजर्व में अभी पर्यटकों की संख्या कमोवेश काफी कम है. ऐसे में दूसरे टाइगर रिजर्व में जगह न मिलने पर इन टाइगर रिजर्व में भी टाइगर के दीदार किए जा सकते हैं.
- राजा की चाल में जिप्सी के सामने आया बाघ, पर्यटकों को पीछे लेने पड़े कदम
- बांधवगढ़ में आया नया मेहमान, बांधवी ने दिया बच्चे को जन्म, कैंप में बढ़ी हाथियों की संख्या
मध्य प्रदेश के जंगलों में हैं 785 बाघ
मध्य प्रदेश के जंगलों में देश में सबसे ज्यादा 785 बाघ हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है. एमपी में सबसे ज्यादा बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हैं. यही वजह है कि बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और उन्हें आसानी से बाघों के दीदार भी होते हैं. प्रदेश के 59.6 फीसदी बाघ टाइगर रिजर्व में हैं, जबकि 40.4 फीसदी बाघ संरक्षित वन क्षेत्र के बाहर घूमते हैं.
इसकी वजह से कोर एरिया के अलावा बाहरी क्षेत्र में भी बाघ देखे जा सकते हैं. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल कृष्णमूर्ति के मुताबिक "प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के आने की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. बांधवगढ़, कान्हा के अलावा प्रदेश में नए खुले टाइगर रिजर्व में भी पर्यटक आना शुरू हो रहे हैं."