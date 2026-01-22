ETV Bharat / state

SIT पता लगाएगी बाघों के मौत की वजह, मध्य प्रदेश में 22 दिनों में 5 टाइगर की मौत

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 14 दिनों में ही बांधवगढ़ में 4 बाघों की मौत हो चुकी है. बाघों की लगातार मौत से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. अब वन मुख्यालय ने इस मौतों की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया है, यह एसआईटी बाघों की मौत के अलावा दूसरे वन्यजीवों की मौतों के कारणों को खोजेगी. पीसीसीएफ वीएन अंबाड़े ने बताया कि "बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले दो माह में हुई बाघ और दूसरे वन्यजीवों की मौत के मामलों की जांच कराई जा रही है. इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

भोपाल: मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक बाघों की मौत की जांच स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम करेगी. वन मुख्यालय ने यह एसआईटी स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रमुख के नेतृत्व में बनाई है. एसआईटी में सीसीएफ वन वृत्त शहडोल, डीएफओ अनूपपुर और एक वकील को भी इसमें रखा गया है. एसआईटी अगले एक माह में टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मौत की जांच करेगी. इसके अलावा 2024 में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट का भी अध्ययन करेगी. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत का मामला सामने आ रहा है.

बांधवगढ़ में हो रही बाघों और दूसरे वन्यजीवों के मौत के कारण हर बार सामान्य नहीं पाए गए हैं. बिजली के करंट से मौत का मामला सामने आ चुका है. वहीं स्नेयर ट्रैप और बिना मुंडेर के खुले कुएं में गिरने से भी बाघ की मौत हो चुकी है. इसके अलावा फंदे में फंसकर तेंदुए की मौत से यह सामने आया है कि वन्यजीवों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इन मामलों में वन विभाग के निचले अमले की लापरवाही भी सामने आई है.

ऐसे सभी बिंदुओं की एसआईटी जांच करेगी और अगले एक माह में अपनी रिपोर्ट वन मुख्यालय को सौंपेगी. बांधवगढ़ में वन्यजीवों की मौतों के मामले में 2024 में भी एक एसआईटी गठित हो चुकी है. इस कमेटी की रिपोर्ट को भी एसआईटी देखेगी. वन मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगा.

एमपी में 2026 में 22 दिनों में 5 बाघों की मौत

जानकारी के लिए बता दें साल 2026 यानि 22 दिनों में 5 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है. जहां सबसे पहले 7 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी और 20 जनवरी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत हुई. वहीं 21 जनवरी को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत की खबर आई. जिसके बाद यह आंकड़ा 5 पहुंच गया है.

मुख्यमंत्री भी जता चुके नाराजगी

टाइगर स्टेट में लगातार बाघों की मौत के मामले में पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. इसके बाद वन मुख्यालय ने सभी टाइगर रिजर्व और वन मंडल को लेकर कड़ा चेतावनी पत्र जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुओं की मौत के मामले में कमी नहीं आई है. मध्य प्रदेश में साल 2025 में 54 बाघों की मौत हुई है, जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा है.